Agenda d’ici – Semaine du 2 septembre 2020

ÂGE D’OR LE BLAINVILLOIS

Notre assemblée générale aura lieu au parc équestre le 14 septembre, à 13h, et non au centre communautaire comme prévu. Nous devons respecter la distanciation sociale. N’oubliez pas vos masques qui sont obligatoires. Renseignements: Daniel Côté au 514 502-6326.

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE MIRABEL (SAINT-JANVIER)

Reprise des cours de danse avec Sylvain le 17 septembre et journée portes ouvertes (carte de membre) le 15 septembre, de 9h à 17h. Renseignements: Facebook Danse SylvainDiane.

SOCIÉTÉ DE L’AUTISME S.A.R. LAURENTIDES

FONDATION AUTISME LAURENTIDES

En raison de la pandémie que nous vivons présentement, la Société de l’autisme S.A.R. Laurentides (SARL) ainsi que la Fondation autisme Laurentides tiendront leurs assemblées générales annuelles, de manière virtuelle, le lundi 28 septembre, à compter de 19h. Pour obtenir les informations pour y assister: 450 569-1794 poste 223. Bienvenue à tous!

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE SAINTE-THÉRÈSE

Dans le contexte actuel de la pandémie, la Société d’horticulture et d’écologie de Sainte-Thérèse a dû suspendre ses activités temporairement. Les conférences de l’automne 2020 et de l’hiver 2021 sont annulées. Nous espérons les reprendre au printemps 2021. Nous vous tiendrons informés de la reprise des activités dès que ce sera possible. Nous avons hâte de vous retrouver.

ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE-D’AVILA

Le père Tony Solano et l’abbé Jean-Marie Proulx sont à votre service. Pour les célébrations eucharistiques du dimanche, nous vous prions de vous inscrire sur notre site web [www.paroissesta.ca], sinon en appelant au presbytère au 450 435-9515. Les places sont limitées. Protocole sanitaire oblige, port obligatoire du couvre-visage.

FÉLINS PARMI NOUS

Journée de micropuçage pour chats et chiens, au coût de 30 $, le samedi 17 octobre 2020, de 10 h à 15 h, à l’aréna municipal (salle polyvalente 2e étage), 999 boul. de la Grande-Allée, à Boisbriand. Chats et chatons à adopter. Inscription: felinsparminous@gmail.com. Bienvenue aux citoyens de toute la région!

CENTRE D’AIDE PERSONNES TRAUMATISÉES CRÂNIENNES ET HANDICAPÉES PHYSIQUES LAURENTIDES

En cette période de COVID-19, le Centre d’aide personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques Laurentides (CAPTCHPL) offre des services aux personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques adultes autonomes et à leurs proches par téléphone ou courriel. N’hésitez pas à communiquer avec nous au 1 888 431-3437. Notre courriel est captcphl@videotron.ca. Nous retournons les appels et courriels dans les 48 heures.

SERVICE DE RELATION D’AIDE LAVAL-LAURENTIDES (SRALL)

Organisme qui offre des thérapies en relation d’aide à prix abordable aux populations de Laval et des Laurentides. Pour difficultés relationnelles, solitude, mal de vivre, peurs, stress, fatigue, manque d’estime, difficulté d’affirmation, deuil, séparation, irritabilité, amour de soi, quête de bonheur, etc. Renseignements: 514 990-2619, [www.srall.ca] ou info@srall.ca.