Agenda d’ici – Semaine du 2 décembre 2020

GUIGNOLÉE 2020 À BOIS-DES-FILION

Concernant la guignolée 2020 organisée par les Chevaliers de Colomb du Conseil 5661 et la Ville de Bois-des-Filion, exceptionnellement cette année, il n’y aura pas de porte-à-porte. Par contre, les dons (en argent et en conserves) seront recueillis à compter de 10h, les 5 et 6 décembre, aux endroits suivants: Fruiterie 3 Saisons (694, A. Chapleau), Chalet des Citoyens (30, Montée Gagnon), église Saint-Maurice (388, A. Chapleau), Dépanneur I.G.A. (75, Côte Terrebonne) et Dépanneur Shell (379, Montée Gagnon). Merci de votre générosité. Renseignements: 450 621-7217.

MINOUS PARMI NOUS

L’organisme Minous parmi nous, œuvrant dans le sauvetage de chats errants, recherche de façon urgente à combler le poste de responsable du programme CSRM Capture-Stérilise-Relâche et Maintien. Intéressé? Vous devez posséder une voiture, avoir une grande disponibilité, être débrouillard, connaître le comportement des chats, aimer travailler en équipe et être très organisé. Renseignements: minousparminous@gmail.com ou Joanne au 514 601-1935. À noter, par ailleurs, que l’AGA de l’organisme aura lieu le mercredi 9 décembre. Il y a 4 postes vacants au sein du conseil d’administration. Veuillez faire parvenir une lettre d’intérêt ainsi que vos coordonnées à l’adresse courriel ci-haut mentionnée.

CLUB DE NOËL LES ELFES DU VILLAGE

Si vous désirez faire partie d’un club de collectionneurs de maisons et autres articles de Noël, à but non lucratif, qui permet de se rencontrer et d’échanger des idées en divers temps de l’année, contactez Denis Barbe au 540 979-3089 ou d.barbe@videotron.ca.

CENTRE D’AIDE PERSONNES TRAUMATISÉES CRÂNIENNES ET HANDICAPÉES PHYSIQUES LAURENTIDES

En cette période de COVID-19, le Centre d’aide personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques Laurentides (CAPTCHPL) offre des services aux personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques adultes autonomes et à leurs proches par téléphone ou courriel. N’hésitez pas à communiquer avec nous au 1 888 431-3437. Notre courriel est captcphl@videotron.ca. Nous retournons les appels et courriels dans les 48 heures.

SERVICE DE RELATION D’AIDE LAVAL-LAURENTIDES (SRALL)

Organisme qui offre des thérapies en relation d’aide à prix abordable aux populations de Laval et des Laurentides. Pour difficultés relationnelles, solitude, mal de vivre, peurs, stress, fatigue, manque d’estime, difficulté d’affirmation, deuil, séparation, irritabilité, amour de soi, quête de bonheur, etc. Renseignements: 514 990-2619, [www.srall.ca] ou info@srall.ca.