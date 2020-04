Agenda d’ici – Semaine du 1er avril 2020

DIOCÈSE DE SAINT-JÉRÔME

Conformément aux dernières directives de la Santé publique et du gouvernement du Québec en lien avec la pandémie de COVID-19, tous les lieux de rassemblement et de travail dans le diocèse, les paroisses et autres lieux associés ou affiliés à l’Église catholique romaine sont fermés. Seuls des services essentiels doivent être assumés avec le minimum de déplacements et aucun rassemblement de personnel. La messe chrismale sera célébrée à une date ultérieure, à préciser lors de la levée des mesures gouvernementales. L’évêché est fermé, mais l’économat, les ressources humaines, le vicaire général et l’évêque peivent être rejoints par courriel. À noter que la contribution diocésaine des paroisses pour les mois d’avril et de mai est suspendue.

ART-TISANES DE BLAINVILLE

SVP prendre note que l’expo-vente des ART-TISANES de Blainville, qui devait se tenir les 2 et 3 mai prochains, est annulée.

ÂGE D’OR LE BLAINVILLOIS

Afin de suivre les directives gouvernementales dans le contexte actuel, nous ne reprendrons pas nos activités et nos sorties jusqu’à nouvel ordre. Vous pourrez vous faire rembourser à notre retour. Vous remerciant de votre compréhension. Renseignements: Daniel Côté au 450 430-3467.

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE SAINTE-THÉRÈSE

En raison de la pandémie du COVID-19 qui frappe la communauté mondiale, nous annulons notre prochaine rencontre du mardi 7 avril. En attendant de nous revoir, prenez bien soin de vous et de vos proches. Renseignements: Suzanne Neveu au 450 434-3002.

LES SÉNIORS DE BLAINVILLE

La pièce de théâtre Fun Home au Théâtre Gilles Vigneault le 9 juillet 2020 a été annulée. Le remboursement se fera sur présentation des billets à notre retour. Des informations ultérieures suivront. Renseignements: Line Poitras au 450 625-4892.

LES JOYEUX AÎNÉ(E)S THÉRÉSIENS (FADOQ)

Plusieurs membres renouvellent leur carte par courrier. Toutefois, comme la Maison du Citoyen est fermée au public, pourriez-vous plutôt poster votre renouvellement à l’adresse qui suit au nom de Les Joyeux Aîné(e)s Thérésiens, 81, rue Dubois, Ville de Sainte-Thérèse, Québec J7E 1K4 a/s de madame Nicole Tessier. Nous vous remercions et pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec André Paiement au 514 705-8368, Nicole Tessier au 514 794-7082 ou par courriel à nicole.tessier@fadoqlaurentides.org . Nous afficherons aussi nos messages sur notre portail Web [ www.fadoqsth.com ].

ÉCOLE MAISON TRICOTISSE

Prenez note que tous les cours de l’École Maison Tricotisse sont reportés à une date ultérieure. Les inscriptions sont toujours possibles pour les cours à venir en avril-mai-juin prochains.

SERCAN

Saviez-vous que Sercan offre gratuitement des prothèses capillaires et accessoires aux gens atteints d’un cancer? Renseignements: 450 491-1912, poste 202. Carte de membre requise au coût de 10 $/an, disponible chez Sercan.

CAPTCHPL

CAPTCHPL, connaissez-vous cet acronyme? Je pense que peu d’entre vous diront oui. C’est le Centre d’Aide aux Personnes Traumatisées Crâniennes et Handicapées Physiques Laurentides. Un organisme communautaire sans but lucratif. Notre mission est de faciliter l’intégration sociale de nos membres. Si vous vous questionnez sur notre Centre, appelez-nous, il nous fera plaisir de répondre vous questions. Renseignements: 450 431-34347 ou captchpl@gmail.com, [www.captchpl.org].