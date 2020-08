Agenda d’ici – Semaine du 19 août 2020

FÉLINS PARMI NOUS

Journée de micropuçage pour chats et chiens, au coût de 30 $, le samedi 17 octobre 2020, de 10 h à 15 h, à l’aréna municipal (salle polyvalente 2e étage), 999 boul. de la Grande-Allée, à Boisbriand. Chats et chatons à adopter. Inscription: felinsparminous@gmail.com. Bienvenue aux citoyens de toute la région!

ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE-D’AVILA

Nous sommes ouverts. Inscription obligatoire au presbytère pour les messes du dimanche en appelant le 450 435-9515, sinon faites parvenir un courriel au par.stetheresedavila@bellnet.ca. Les places sont limitées. Protocole sanitaire oblige, port obligatoire du couvre-visage (masque) dans les lieux publics fermés pour les personnes de 12 ans et plus.

LES SÉNIORS DE BLAINVILLE

Dans le contexte actuel, toutes nos sorties et activités ayant été annulées, le remboursement sera fait sur présentation des billets seulement, à notre retour. Au plaisir de vous revoir bientôt. Renseignements: Line Poitras au 450 625-4892.

SERVICE DE RELATION D’AIDE LAVAL-LAURENTIDES (SRALL)

Organisme qui offre des thérapies en relation d’aide à prix abordable aux populations de Laval et des Laurentides. Pour difficultés relationnelles, solitude, mal de vivre, peurs, stress, fatigue, manque d’estime, difficulté d’affirmation, deuil, séparation, irritabilité, amour de soi, quête de bonheur, etc. Renseignements: 514 990-2619, [www.srall.ca] ou info@srall.ca.

CENTRE D’AIDE PERSONNES TRAUMATISÉES CRÂNIENNES ET HANDICAPÉES PHYSIQUES LAURENTIDES

En cette période de COVID-19, le Centre d’aide personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques Laurentides (CAPTCHPL) offre des services aux personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques adultes autonomes et à leurs proches par téléphone ou courriel. N’hésitez pas à communiquer avec nous au 1 888 431-3437. Notre courriel est captcphl@videotron.ca. Nous retournons les appels et courriels dans les 48 heures.

LES ATELIERS INFORMATIQUES FADOQ.CA

Nos ateliers sont interrompus en raison de la COVID-19 et cette période de confinement est difficile à vivre. Plusieurs utilisent leurs appareils informatiques (PC, tablettes Androïd ou Apple) et même leurs téléphones intelligents pour communiquer ou obtenir de l’information… Certains problèmes peuvent subvenir et les solutions ne sont pas toujours disponibles. Nous innovons en offrant un service de dépannage informatique en ligne; vous pouvez obtenir plus d’information ou vous inscrire en téléphonant au 1 800 828-3344 poste 459 ou en ligne à [www.fadoqsth.com/ateliers.htm]. Veuillez laisser vos coordonnées et une brève description de votre problème et un formateur communiquera avec vous.