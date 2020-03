Agenda d’ici – Semaine du 18 mars 2020

EXPOSITION PHILATÉLIQUE BOISPHILEX 2020

L’exposition philatélique Boisphilex 2020, qui devait avoir lieu les 21 et 22 mars, est annulée pour cause de la COVID-19. L’événement sera reporté à une date ultérieure. Le club philatélique «Les Timbrés» de Boisbriand vous tiendra au courant des développements.

LES SÉNIORS DE BLAINVILLE

Dans le contexte actuel, nous annulons toutes les activités et sorties jusqu’à nouvel ordre. Le tout est effectif immédiatement. Toutes les activités qui ont lieu au centre communautaire et au sous-sol N.D.A. sont annulées: danse du lundi, Viactive, danse du mardi, Zumba gold, bingo, cartes, trains mexicains, baseball-poche, scrabble, danse du mercredi, taï-chi, Génie en gris et Canasta. Toutes ces sorties sont annulées: souper dansant du 14 mars, cabane à sucre du 20 mars, souper spectacle La Ferme Rouge du 17 avril. Vous pourrez vous faire rembourser, sur présentation de votre billet, à notre retour. Des informations supplémentaires suivront ultérieurement.

SOCIÉTÉ BLAINVILLOISE D’HORTICULTURE

Important: annulation de la conférence du 19 mars à 19h30. Nous sommes au regret d’annoncer l’annulation de cette conférence. Cette décision est aussi motivée par l’intérêt envers la santé du public et celle de nos bénévoles. Nous vous recommandons de rester à l’affût des prochaines éditions de l’INFOLETTRE+ pour connaître la nature des interventions que cette pandémie requiert au regard des prochaines activités à l’horaire. Renseignements: Yves Lambert, 450 419-0808, sbh@videotron.ca, [www.sbh.fsheq.org].

LES JOYEUX AÎNÉS THÉRÉSIENS

Afin de suivre les directives gouvernementales de prévention et afin de limiter les risques de propagation du coronavirus (COVID-19), et puisque la majorité de nos membres font partie de la catégorie «la plus à risque». Nous avons décidé d’annuler toutes les activités du Club Les Joyeux Aîné(e)s Thérésiens, qui avaient lieu à la Maison du citoyen, 37, rue Turgeon, Ste-Thérèse, et ce, pour une période indéterminée. Nous vous tiendrons au courant de la suite des évènements. Renseignements: André Paiement au 514 705-8368 ou Nicole Tessier au 514 794-7082. Pour des informations concernant les voyages: Nicole Duclos au 450 437-0232 ou [ http://fadoqsth.com/voyage.html ].

ÉCOLE MAISON TRICOTISSE

Prenez note que tous les cours de l’École Maison Tricotisse sont reportés à une date ultérieure. Les inscriptions sont toujours possibles pour les cours à venir en avril-mai-juin prochains.

SERCAN

Saviez-vous que Sercan offre gratuitement des prothèses capillaires et accessoires aux gens atteints d’un cancer? Renseignements: 450 491-1912, poste 202. Carte de membre requise au coût de 10 $/an, disponible chez Sercan.

CAPTCHPL

CAPTCHPL, connaissez-vous cet acronyme? Je pense que peu d’entre vous diront oui. C’est le Centre d’Aide aux Personnes Traumatisées Crâniennes et Handicapées Physiques Laurentides. Un organisme communautaire sans but lucratif. Notre mission est de faciliter l’intégration sociale de nos membres. Si vous vous questionnez sur notre Centre, appelez-nous, il nous fera plaisir de répondre vous questions. Renseignements: 450 431-34347 ou captchpl@gmail.com, [www.captchpl.org].