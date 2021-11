Agenda d’ici – Semaine du 17 novembre 2021

SOCIÉTÉ BLAINVILLOISE D’HORTICULTURE

Conférences en salle à venir. Le 18 novembre, 19h30: Confections de décorations de Noël (Isabelle MARCHAND). Le 9 décembre, 19h30: Les 8 principes naturels pour cultiver sans effort (Serge FORTIER). Lieu : 1000, chemin du Plan-Bouchard, Blainville. Admission: 5 $ et + (gratuite pour les membres). Devenez membre pour aussi peu que 10 $ /1 an. Renseignements: 514 249-1610 ou info.sbh1998@gmail.com.

CLUB FADOQ LES SÉNIORS DE BLAINVILLE

Dîner de Noël avec spectacle de Stéphane Bélanger, humoriste-imitateur, le 9 décembre à midi au centre communautaire au coût de 25$ pour membres seulement. Passeport vaccinal exigé à votre arrivée au centre communautaire. Le nombre est limité à 152 personnes. Beaucoup de prix de présence. Les billets seront mis en vente le jeudi 18 novembre au Pavillon O’Neil Charron (Parc Équestre) de 9h à 15h (ou jusqu’à épuisement des billets à vendre). Vous devez présenter la carte de membre pour chacune des personnes pour lesquelles vous achetez des billets. Il est possible de faire vos tables (maximum 8 personnes), mais les billets doivent être achetés en même temps.

ART-TISANES DE BLAINVILLE

Expo-vente des Art-Tisanes de Blainville à la Maison des Associations, 1001 ch. Plan Bouchard, à Blainville, le samedi 27 novembre, de 10h à 17h, et le dimanche 28 novembre, de 10h à 16h.

MINOUS PARMI NOUS

L’organisme MINOUS PARMI NOUS recherche un local, cabanon ou garage pour la convalescence des chats ayant subi une intervention chirurgicale (stérilisation) et pour les chats en attente d’être adoptés. La pièce doit être chauffée et posséder idéalement un lavabo. L’hiver est à nos portes, aidez-nous à faire une différence dans la vie des minous qui sont parmi nous. Renseignements : 450 434-1440 poste 2657 ou minousparminous@gmail.com.

LES ATELIERS INFORMATIQUES FADOQ.CA

Les ateliers en présentiel et les formations virtuelles de la session d’hiver 2022 sont maintenant disponibles; visitez notre site Web au [www.fadoqsth.com/ateliers.htm]. Renseignements: 1 877 429-5858 poste 459. Veuillez laisser vos coordonnées et un formateur communiquera avec vous.

CLUB DE NOËL LES ELFES DU VILLAGE

Si vous êtes fan de Noël, adhérez à notre club de collectionneurs d’articles de Noël à but non lucratif qui permet de se rencontrer et d’échanger des idées en divers temps de l’année. Contactez Denis Barbe au 540 979-3089 ou d.barbe@videotron.ca.

CENTRE D’AIDE PERSONNES TRAUMATISÉES CRÂNIENNES ET HANDICAPÉES PHYSIQUES LAURENTIDES

Organisme sans but lucratif qui facilite l’intégration sociale des personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques. D’autres services sont également offerts (voir le [www.captchpl.org]). Il dessert toute la région des Laurentides. Pour devenir membre ou avoir de l’information, appelez au 450 431-3437 ou au 1 888-431-3437.

LOISIRS LAURENTIDES

Dans le cadre de la 56e Finale des Jeux du Québec qui aura lieu à Rivière-du-Loup du 4 au 12 mars 2022, Loisirs Laurentides est à la recherche des bénévoles pour agir à titre de « missionnaires » pour la région des Laurentides. Les candidats recherchés doivent avoir 18 ans et plus et être disponibles du 2 au 13 mars 2022 inclusivement (ou pour un seul bloc, soit du 2 au 8 mars ou du 8 au 13 mars 2022). L’hébergement, l’alimentation et les vêtements de la délégation sont fournis, plus un per diem de 100 $/ par bloc est offert par Loisirs Laurentides. Renseignements: Dang Thanh Bui au 450 504-6080 ou par courriel à sports@loisirslaurentides.com.

SERVICE DE RELATION D’AIDE LAVAL-LAURENTIDES (SRALL)

Organisme qui offre des thérapies en relation d’aide à prix abordable aux populations de Laval et des Laurentides. Pour difficultés relationnelles, solitude, mal de vivre, peurs, stress, fatigue, manque d’estime, difficulté d’affirmation, deuil, séparation, irritabilité, amour de soi, quête de bonheur, etc. Renseignements: 514 990-2619, [www.srall.ca] ou info@srall.ca.

AL-ANON

Nous reprenons nos réunions suite à l’arrêt en mars 2020. Notre groupe : GROUPE DU NOUVEAU. Nous nous rencontrons les lundis soir, à 19h30, à l’ Atelier des Aînés, au 668, rue Labelle, à Saint-Jérôme. Nous recevons des personnes des Basses-Laurentides. Plusieurs personnes provenant de l’extérieur de Saint-Jérôme se présentent, car elles ne sont pas reconnues ou identifiées. Notre groupe reçoit de nouveaux venus, souvent des personnes en détresse. Notre groupe n’est pas une secte, mais un regroupement d’écoute, de réconfort. Une aide bénéfique. Le tout est gratuit. Nous sommes le pendant des AA, mais Al-Anon est une entité entière et indépendante.

CISMUF

Le Centre interdisciplinaire de soins pour les métiers d’urgence offre des services en santé psychologique et physique aux intervenants des métiers d’urgence (pompiers, policiers, paramédics, répartiteurs 911, agents correctionnels, militaires, etc.), aux employés civils, aux retraités ainsi qu’à leurs familles. Pour la saison autonome 2021, plusieurs ateliers et activités sont offerts: Atelier Détente, groupes d’entraide (Rive-Nord, Rive-Sud, en virtuel), groupes d’activation physique. Un programme de bénévolat est aussi mis sur pied. Renseignements : [www.cismuf.ca] ou [www.facebook.com/CISMUF].

CERCLE D’AIDE À LA VIE

Introduction gratuite par téléphone sur l’aide et la guérison par voie spirituelle selon l’enseignement de Bruno Gröning. Un chemin vers la santé du corps et de l’âme. « Aie confiance et crois. La force divine aide et guérit » Bruno Gröning. Renseignements : Josée Gingras au 450 437-9695, [www.bruno-groening.org].