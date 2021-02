Agenda d’ici – Semaine du 17 février 2021

ATELIERS INFORMATIQUES VIRTUELS (FADOQ)

Nouveau: présentés par les Joyeux Aînés Thérésiens et ouverts à tous, des ateliers informatiques virtuels sont disponibles. Pour les iPads et iPhone Apple: «Photo – iPad», «Initiation iPad», «Internet – Safari» et «Communiquer avec un iPad». Pour les tablettes et téléphones Android: «Google Photos». Pour Windows: «Google Photos – Windows». Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au 1 877 429-5858, poste 459 ou en ligne à [www.fadoqsth.com/ateliers.html]. Veuillez laisser vos coordonnées et un bref message, puis un formateur communiquera avec vous.

LIGUE DE BALLE DONNÉE DE ROSEMÈRE

Ligue amicale, âges et calibres très variés, recrute de nouveaux joueurs pour la saison 2021. Matchs joués le dimanche soir au parc Bourbonnière. Renseignements: Louis au 514 894-4967.

SERVICE DE RELATION D’AIDE LAVAL-LAURENTIDES (SRALL)

Organisme qui offre des thérapies en relation d’aide à prix abordable aux populations de Laval et des Laurentides. Pour difficultés relationnelles, solitude, mal de vivre, peurs, stress, fatigue, manque d’estime, difficulté d’affirmation, deuil, séparation, irritabilité, amour de soi, quête de bonheur, etc. Renseignements: 514 990-2619, [www.srall.ca] ou info@srall.ca.

CERCLE D’AIDE À LA VIE

Conférence téléphonique d’information sur l’aide et la guérison par voie spirituelle selon l’enseignement de Bruno Gröning. Un chemin vers la santé du corps et de l’âme. «Aie confiance et crois. La force divine aide et guérit», Bruno Gröning. Renseignements: Josée Gingras au 450 437-9695.

MESSAGE DU GRAAL

Ce message ne touchera que ceux qui portent encore en eux une étincelle de Vérité et le désir ardent d’être vraiment des hommes. Pour tous ceux-là, il sera un phare et un soutien. Sans détour, il conduit hors du chaos de l’actuelle confusion. Brochure de 70 pages gratuite. Renseignements: 514 774-9148 ou mibach@videotron.ca.