Agenda d’ici – Semaine du 15 septembre 2021

SOCIÉTÉ BLAINVILLOISE D’HORTICULTURE

Conférence virtuelle à venir. Le 16 septembre, 19h30: Les plantes qui embellissent la fin de saison (Julie Boudreau). Inscription: 5 $ et + (gratuite pour les membres). Devenez membre pour aussi peu que 10 $ /1 an. Renseignements: 514 249-1610 ou info.sbh1998@gmail.com.

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-THÉRÈSE

La 4e vague freine la réouverture de certaines activités à notre Cercle. Les responsables de la Ville de Sainte-Thérèse prévoient rencontrer les organismes utilisant des salles à la Maison du citoyen à la mi-septembre. La reprise des cours pourrait se faire à la mi-octobre selon les consignes de la Santé publique. Renseignements: Lorraine Joly, présidente, au 450 965-1694.

LES SÉNIORS DE BLAINVILLE (FADOQ)

Cours d’aquaforme pour membre en règle au Centre récréoaquatique de Blainville, le mardi et le jeudi, à 10h, et le mercredi à midi. Du 21 septembre au 16 décembre 2021. Inscription à l’avance auprès de Louise Filion au 450 939-3857.

LES JOYEUX AÎNÉS THÉRÉSIENS (FADOQ)

Des formations informatiques virtuelles sont disponibles pour le mois de septembre: Facebook / Messenger sur Internet les 20-27 sept. et 4 oct.; *NOUVEAU* Windows 10 – Initiation les 23-30 sept., 7-14-24 oct.; et Photo – iPad les 1-8-15 nov. Vous pouvez obtenir plus d’information ou vous inscrire en téléphonant au 1 877 429-5858, poste 459 ou en ligne à [www.fadoqsth.com/ateliers.html]. Veuillez laisser vos coordonnées et un bref message puis un formateur communiquera avec vous.

GRAND SALON DU LIVRE D’OCCASION FRANCOPHONE

Le Mouvement Québec français des Laurentides (MQFL) vous convie à un grand Salon du livre d’occasion francophone. Afin de donner une deuxième vie aux livres et de permettre à un plus grand nombre de personnes de se procurer des livres à prix modique, le MQFL veut par cet événement souligner l’importance de la lecture pour valoriser notre belle langue française au Québec. Les amoureux de lecture sont invités à venir bouquiner les 17, 18 et 19 septembre, entre 10h et 17h, à la Vieille Gare de Saint-Jérôme, au 160, Place de la Gare.

GRANDS PRIX DE LA CULTURE DES LAURENTIDES

Appel de dossier pour les Grands Prix de la culture des Laurentides, qui se tiendront le 1er décembre au Théâtre le Patriote, à Sainte-Agathe-des-Monts. Cette 31e édition mettra à l’honneur les lettres et bibliothèques. La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 30 septembre 2021. Huit prix et bourses totalisant près de 18 000 $ seront remis. Renseignements: www.culturelaurentides.com/evenements/grands-prix-de-la-culture-gabarit-pour-appel-de-dossier/.

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME-ÂGE COURONNE-NORD

L’UTA est de retour. Les activités se tiendront du début novembre au 15 décembre. Les inscriptions débuteront le 4 octobre sur le site: [www.usherbrooke.ca/uta/crn]. Renseignements: uta.couronne-nord@usherbrooke. Par téléphone: Nicole Côté au 579 633-1010.

CENTRE D’AIDE PERSONNES TRAUMATISÉES CRÂNIENNES ET HANDICAPÉES PHYSIQUES LAURENTIDES

Organisme sans but lucratif qui facilite l’intégration sociale des personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques. D’autres services sont également offerts (voir le [www.captchpl.org]). Il dessert toute la région des Laurentides. Pour devenir membre ou avoir de l’information, appelez au 450 431-3437 ou au 1 888-431-3437.

NOURRI-SOURCE LAURENTIDES

Les 4 et 5 octobre aura lieu la deuxième édition du Colloque en allaitement et périnatalité présenté par Nourri-Source Laurentides, Allaitement: Source de vie. 11 conférenciers s’unissent, afin de vous offrir 6 conférences et 2 webinaires. Grâce à l’ajout des plénières et des dîners réseautages, cette édition renouvelée encourage la discussion et l’interdisciplinarité. Renseignements: [https://nourrisourcelaurentides.ca/evenement/allaitement-source-de-vie-colloque-2021/].

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE SOLANGE-BEAUCHAMP

Le Centre d’Action Bénévole Solange-Beauchamp recherche des bénévoles pour son service d’accompagnement-transport, qui consiste à accompagner une personne ayant besoin de soutien ou de réconfort tout au long de sa sortie. Un dédommagement est accordé selon le kilométrage parcouru. Renseignements: 450 430-5056 poste 223.

SERVICE DE RELATION D’AIDE LAVAL-LAURENTIDES (SRALL)

Organisme qui offre des thérapies en relation d’aide à prix abordable aux populations de Laval et des Laurentides. Pour difficultés relationnelles, solitude, mal de vivre, peurs, stress, fatigue, manque d’estime, difficulté d’affirmation, deuil, séparation, irritabilité, amour de soi, quête de bonheur, etc. Renseignements: 514 990-2619, [www.srall.ca] ou info@srall.ca.

CENTRE REGAIN DE VIE

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour décharger notre camion de denrées, faire le tri de nos aliments et préparer des sacs de nourriture. Les mardis, de 9h15 à 15h30, et le mercredi, de 8h à 15h. Prendre note qu’il peut y avoir de lourdes charges à transporter. Si intéressé, demandez Samantha Chloé Bérubé Canuel au 450 437-3136.