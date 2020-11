Agenda d’ici – Semaine du 15 novembre 2020

ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE-D’AVILA

La guignolée se tiendra les samedis 28 novembre et 5 décembre. Nous avons besoin de cœurs vaillants aux barrages routiers. Apportez vos denrées non périssables et vos dons à la salle paroissiale dès le samedi 28 novembre (10h à 16h) et tout au long de la semaine (14h à 18h). Renseignements: Francyne Wolfe, 514 830-7771, guignoleesta@bellnet.ca.

ASSOCIATION PANDA THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE

L’Association PANDA Thérèse-de-Blainville et des Laurentides invite ses membres à venir découvrir ses services à l’occasion de son assemblée générale annuelle virtuelle. Pour l’occasion, une mini-conférence intitulée «Les enjeux liés au TDAH durant le confinement» sera présentée par Caroline Gosselin, intervenante en chef et formatrice de l’association. Quand? Le mercredi 2 décembre, de 19h à 20h45, via la plateforme Zoom. Veuillez confirmer votre présence avant le 29 novembre au [www.pandatdb.com] sous l’onglet «Activités familiales».

CORPORATION DU MOULIN LÉGARÉ

La Corporation du Moulin Légaré (CML) tiendra son assemblée générale annuelle en mode virtuel le mardi 1er décembre, à 19h, via la plateforme de communication ZOOM. L’ordre du jour ainsi que différents rapports seront partagés aux membres lors de l’assemblée virtuelle. Pour avoir droit de vote, les participants doivent être Amis du moulin Légaré et avoir acquitté leur cotisation annuelle avant la tenue de l’assemblée. Renseignements: 450 974-5001, poste 5212.

GUIGNOLÉE 2020 À BOIS-DES-FILION

Concernant la guignolée 2020 organisée par les Chevaliers de Colomb du Conseil 5661 et la Ville de Bois-des-Filion, exceptionnellement cette année, il n’y aura pas de porte-à-porte. Par contre, les dons (en argent et en conserves) seront recueillis à compter de 10h, les 5 et 6 décembre, aux endroits suivants: Fruiterie 3 Saisons (694, A. Chapleau), Chalet des Citoyens (30, Montée Gagnon), église Saint-Maurice (388, A. Chapleau), Dépanneur I.G.A. (75, Côte Terrebonne) et Dépanneur Shell (379, Montée Gagnon). Merci de votre générosité. Renseignements: 450 621-7217.

MINOUS PARMI NOUS

Le mercredi 9 décembre prochain se tiendra l’AGA de l’organisme Minous parmi nous, organisme reconnu pour freiner la surpopulation féline dans la municipalité de Sainte-Thérèse. Veuillez prendre note qu’il y a actuellement 4 postes vacants au sein du conseil d’administration. Veuillez faire parvenir une lettre d’intérêt ainsi que vos coordonnées à l’adresse courriel suivante: minousparminous@gmail.com. Voici les qualités requises: connaissance du milieu des refuges pour chats (un excellent atout), aptitudes en secrétariat (prise de note), connaissance de la gestion des ressources humaines (bénévoles), connaissance en comptabilité, force en publicité et marketing, organisation de collecte de fonds et activité de financement, développement de demande de commandite, aptitudes avec WordPress, facilité avec les réseaux sociaux. Au plaisir de vous rencontrer le mercredi 9 décembre!

CLUB DE NOËL LES ELFES DU VILLAGE

Si vous désirez faire partie d’un club de collectionneurs de maisons et autres articles de Noël, à but non lucratif, qui permet de se rencontrer et d’échanger des idées en divers temps de l’année, contactez Denis Barbe au 540 979-3089 ou d.barbe@videotron.ca.

CENTRE D’AIDE PERSONNES TRAUMATISÉES CRÂNIENNES ET HANDICAPÉES PHYSIQUES LAURENTIDES

En cette période de COVID-19, le Centre d’aide personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques Laurentides (CAPTCHPL) offre des services aux personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques adultes autonomes et à leurs proches par téléphone ou courriel. N’hésitez pas à communiquer avec nous au 1 888 431-3437. Notre courriel est captcphl@videotron.ca. Nous retournons les appels et courriels dans les 48 heures.

SERVICE DE RELATION D’AIDE LAVAL-LAURENTIDES (SRALL)

Organisme qui offre des thérapies en relation d’aide à prix abordable aux populations de Laval et des Laurentides. Pour difficultés relationnelles, solitude, mal de vivre, peurs, stress, fatigue, manque d’estime, difficulté d’affirmation, deuil, séparation, irritabilité, amour de soi, quête de bonheur, etc. Renseignements: 514 990-2619, [www.srall.ca] ou info@srall.ca.