Agenda d’ici – Semaine du 15 avril 2020

LES JOYEUX AÎNÉS THÉRÉSIENS

Nous désirons informer tous les membres du Club Les Joyeux Aîné(e)s Thérésiens (FADOQ) que la saison 2019-2020 est officiellement annulée. Si la situation nous le permet, les activités devraient reprendre en septembre. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation en suivant les consignes du gouvernement, car le plus important, c’est la santé de tous nos membres. De plus, veuillez prendre note que les Jeux FADOQ Laurentides, dont trois disciplines devaient avoir lieu à Sainte-Thérèse (les Dards à la Légion de Ste-Thérèse, ainsi que le Pallet Américain et la Pétanque Atout au Centre Communautaire), sont annulés. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le [fadoqsth.com] ou communiquer avec un membre du CA.

LES SÉNIORS DE BLAINVILLE

Voici un petit méli-mélo d’informations, de sites et autres qui pourraient vous être utiles (merci à ceux qui nous les ont fait connaître). IGA Blainville (450 434-3313) et Métro (450 435-1279) offrent la livraison pour votre commande. Il se peut, compte tenu de l’achalandage, qu’il y ait environ deux jours avant un retour d’appel, mais vous pourrez faire votre commande par téléphone. Le Centre d’Action Bénévole Solange Beauchamp fait les courses (essentielles) pour vous: 450 430-5056. Wal Mart offre la cueillette d’épicerie. Vous devez faire votre commande en ligne. On nous informe qu’il y a un délai d’environ une semaine. Le Resto Pop Thérèse-de-Blainville et le Centre d’Action Bénévole Solange Beauchamp se sont associés pour la livraison de repas à domicile pour les personnes de 70 ans et +. Pour en faire la demande: 450 430-5056 poste 229. Le Resto Pop vend également des plats principaux congelés à apporter à 2,50$, peu importe l’âge. Apportez vos sacs. Paiement en argent comptant seulement. Il est encore possible d’acheter des repas chauds à emporter. Le tout est disponible de 11h30 à 13h30 du lundi au vendredi. Voici trois liens de sites où vous pouvez commander des plats: [www.isabellehuot.com], [toutcuitdanslebec.ca], [monchefpersonnel.com]. Assez mangé! Si vous voulez vous mettre en forme, il y a l’émission Cardio 55+, à MA TV (Vidéotron, canal 9 ou canal 609 pour le HD), tous les jours à 7h et 15h. Aussi, pour plus de renseignements sur la pandémie: [www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/] ou [https://blainville.ca/covid-19]. À bientôt!

MAISON TRICOTISSE

La Maison Tricotisse n’a pas les revenus et les fonds nécessaires pour renouveler son bail. C’est donc la fin de ses activités au 9883, rue Belle-Rivière, à Mirabel (activités qui étaient déjà suspendues en raison de la COVID-19). L’organisme est en lien avec la Ville de Mirabel et regarde de près les locaux disponibles pour la reprise des activités à l’automne prochain, s’il y a lieu. Renseignements: [www.maisontricotisse.org].

CERCLE DE FERMIÈRES BLAINVILLE

Prenez note que l’exposition annuelle du Cercle de Fermières Blainville qui devait avoir lieu les 25 et 26 avril est annulée. Le tirage qui devait se faire le 26 avril, à 15h, est reporté. Dès que nous connaîtrons la nouvelle date du tirage, elle vous sera communiquée.

LES RENCONTRES AMICALES

Les prochains dîners des Rencontres amicales sont annulés en raison de la pandémie de COVID-19. Nous vous aviserons des développements. Renseignements: Gilbert Limoges au 450 430-7308 ou Paul Mathieu au 579 630-1947.

ART-TISANES DE BLAINVILLE

SVP prendre note que l’expo-vente des ART-TISANES de Blainville, qui devait se tenir les 2 et 3 mai, est annulée.

ÂGE D’OR LE BLAINVILLOIS

Afin de suivre les directives gouvernementales dans le contexte actuel, nous ne reprendrons pas nos activités et nos sorties jusqu’à nouvel ordre. Vous pourrez vous faire rembourser à notre retour. Vous remerciant de votre compréhension. Renseignements: Daniel Côté au 450 430-3467.

SERCAN

Saviez-vous que Sercan offre gratuitement des prothèses capillaires et accessoires aux gens atteints d’un cancer? Renseignements: 450 491-1912, poste 202. Carte de membre requise au coût de 10 $/an, disponible chez Sercan.

CAPTCHPL

CAPTCHPL, connaissez-vous cet acronyme? Je pense que peu d’entre vous diront oui. C’est le Centre d’Aide aux Personnes Traumatisées Crâniennes et Handicapées Physiques Laurentides. Un organisme communautaire sans but lucratif. Notre mission est de faciliter l’intégration sociale de nos membres. Si vous vous questionnez sur notre Centre, appelez-nous, il nous fera plaisir de répondre vous questions. Renseignements: 450 431-34347 ou captchpl@gmail.com, [www.captchpl.org].