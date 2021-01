Agenda d’ici – Semaine du 13 janvier 2021

LES JOYEUX AÎNÉS THÉRÉSIENS (FADOQ)

Le Club Les Joyeux Aînés Thérésiens (FADOQ) est fier de vous offrir des ateliers informatiques repensés pour une diffusion en mode virtuel. Des ateliers de tablettes et de téléphones Apple sont maintenant disponibles: Photos, Appareil photo et Initiation… D’autres s’ajouteront prochainement. Vous pouvez obtenir plus d’information ou vous inscrire en téléphonant au 1 877 429-5858 poste 459 ou en ligne à [www.fadoqsth.com/ateliers.htm]. Veuillez laisser vos coordonnées et un bref message puis un formateur vous rappellera sous peu.

CHEVALIERS DE COLOMB DE BOIS-DES-FILION/LORRAINE

La guignolée 2020 des Chevaliers de Colomb de Bois-des-Filion/Lorraine a permis d’amasser 13 000 $ et de recueillir de nombreuses conserves pour les moins nantis. Bravo aux bénévoles et merci à tous pour votre générosité!

CENTRE D’AIDE PERSONNES TRAUMATISÉES CRÂNIENNES ET HANDICAPÉES PHYSIQUES LAURENTIDES

En cette période de COVID-19, le Centre d’aide personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques Laurentides (CAPTCHPL) offre des services aux personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques adultes autonomes et à leurs proches par téléphone ou courriel. N’hésitez pas à communiquer avec nous au 1 888 431-3437. Notre courriel est captcphl@videotron.ca. Nous retournons les appels et courriels dans les 48 heures.

SERVICE DE RELATION D’AIDE LAVAL-LAURENTIDES (SRALL)

Organisme qui offre des thérapies en relation d’aide à prix abordable aux populations de Laval et des Laurentides. Pour difficultés relationnelles, solitude, mal de vivre, peurs, stress, fatigue, manque d’estime, difficulté d’affirmation, deuil, séparation, irritabilité, amour de soi, quête de bonheur, etc. Renseignements: 514 990-2619, [www.srall.ca] ou info@srall.ca.