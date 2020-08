Agenda d’ici – Semaine du 12 août 2020

COLLECTE DE SANG

Une collecte de sang se tiendra le lundi 17 août, entre 13h30 et 19h30, au Centre Jean-Guy-Cardinal, situé au 156, 3e Avenue, à Sainte-Anne-des-Plaines. Toute personne qui souhaite faire un don de sang doit prendre rendez-vous en contactant le 1 800 343-7264 (SANG) ou le jedonne@hema-quebec.qc.ca. L’objectif de cet évènement est de 100 donneurs.

ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE-D’AVILA

Nous sommes ouverts. Inscription obligatoire au presbytère pour les messes du dimanche en appelant le 450 435-9515, sinon faites parvenir un courriel au par.stetheresedavila@bellnet.ca . Les places sont limitées. Protocole sanitaire oblige, port obligatoire du couvre-visage (masque) dans les lieux publics fermés pour les personnes de 12 ans et plus.

SOCIÉTÉ NATIONALE DES QUÉBÉCOIS, RÉGION LAURENTIDES

La Société nationale des Québécoises et Québécois région des Laurentides (SNQL) recherche des candidats afin de combler des postes d’administrateurs au sein de son conseil d’administration. Il n’y a aucune rémunération rattachée au poste d’administrateur. Les personnes doivent être disponibles pour six réunions annuellement. Elles seront aussi invitées à participer à divers comités, selon leur disponibilité et leur intérêt. Les personnes doivent envoyer leur CV accompagné d’une lettre d’intérêt à administration@snq-laurentides.quebec. Renseignements: [www.snq-laurentides.quebec] ou 450 438-4129.

CISSS DES LAURENTIDES

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides recherche activement des bénévoles pour offrir un accompagnement de transport aux jeunes bénéficiant de ses services. Bien que les parents demeurent les premiers responsables de l’accompagnement de leur enfant, le CISSS des Laurentides doit se tourner vers des bénévoles en accompagnement de transport lorsque ceux-ci ne sont pas en mesure de s’acquitter de ce mandat. Les personnes intéressées doivent posséder leur véhicule et se soumettre à un processus de sélection et de vérification des antécédents judiciaires. Une fois acceptés, les bénévoles reçoivent les informations nécessaires à la compréhension de la mission lors d’une rencontre d’intégration. Renseignements: Anne Paquette au 450 432-2777 poste 78402.

LES SÉNIORS DE BLAINVILLE

Dans le contexte actuel, toutes nos sorties et activités ayant été annulées, le remboursement sera fait sur présentation des billets seulement, à notre retour. Au plaisir de vous revoir bientôt. Renseignements: Line Poitras au 450 625-4892.

SERVICE DE RELATION D’AIDE LAVAL-LAURENTIDES (SRALL)

Organisme qui offre des thérapies en relation d’aide à prix abordable aux populations de Laval et des Laurentides. Pour difficultés relationnelles, solitude, mal de vivre, peurs, stress, fatigue, manque d’estime, difficulté d’affirmation, deuil, séparation, irritabilité, amour de soi, quête de bonheur, etc. Renseignements: 514 990-2619, [www.srall.ca] ou info@srall.ca.

CENTRE D’AIDE PERSONNES TRAUMATISÉES CRÂNIENNES ET HANDICAPÉES PHYSIQUES LAURENTIDES

En cette période de COVID-19, le Centre d’aide personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques Laurentides (CAPTCHPL) offre des services aux personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques adultes autonomes et à leurs proches par téléphone ou courriel. N’hésitez pas à communiquer avec nous au 1 888 431-3437. Notre courriel est captcphl@videotron.ca. Nous retournons les appels et courriels dans les 48 heures.

LES ATELIERS INFORMATIQUES FADOQ.CA

Nos ateliers sont interrompus en raison de la COVID-19 et cette période de confinement est difficile à vivre. Plusieurs utilisent leurs appareils informatiques (PC, tablettes Androïd ou Apple) et même leurs téléphones intelligents pour communiquer ou obtenir de l’information… Certains problèmes peuvent subvenir et les solutions ne sont pas toujours disponibles. Nous innovons en offrant un service de dépannage informatique en ligne; vous pouvez obtenir plus d’information ou vous inscrire en téléphonant au 1 800 828-3344 poste 459 ou en ligne à [www.fadoqsth.com/ateliers.htm]. Veuillez laisser vos coordonnées et une brève description de votre problème et un formateur communiquera avec vous.