Agenda d’ici – Semaine du 11 mars 2020

ASSOCIATION DES PERSONNES AVEC PROBLÈMES AUDITIFS DES LAURENTIDES (APPAL)

C’est une invitation spéciale à vous rendre au Centre culturel et communautaire Thérèse de Blainville, au 120, boul. du Séminaire, à Sainte-Thérèse, le mercredi 11 mars, de 14h30 à 17h30, pour prendre connaissance de la nouvelle version du site Internet de l’APPAL et d’un livre unique de recettes, fraîchement sorti du four dans le cadre du projet P’hommes d’Adam, réalisé par et pour les hommes sourds des Laurentides. Activité publique, admission gratuite! Les services d’interprétation seront sur place afin de créer des ponts entre toutes et tous. Renseignements: info@appal.ca.

LES JOYEUX AÎNÉS THÉRÉSIENS

Whist militaire le jeudi 12 mars. Aussi, réservez vos places dès maintenant pour la conférence «Sauriez-vous reconnaître un fraudeur? Serez-vous le prochain poisson?» qui aura lieu le jeudi 19 mars, à 14h. Conférence gratuite, sur réservation seulement. Billets en vente dès maintenant pour le dîner du mardi 17 mars. Coût: 9 $/membre, 11 $/ non-membre. Danse en ligne tous les jeudis, Salle C. Nouvelle danse chaque semaine – Débutants de 13h15 à 14h15, Intermédiaires de 14h20 à 15h20 –, 1er cours d’essai gratuit. Coût: 3 $ pour 1 cours; 5 $ pour les 2 cours. Venez à la Maison du citoyen, 37, rue Turgeon, Ste-Thérèse. Renseignements: André Paiement au 514 705-8368 ou Nicole Tessier au 514 794-7082. Voyages Les Joyeux Aîné(e)s Thérésiens: Réservez dès maintenant votre place pour Hommage à Aznavour et Brel au Rendez-Vous du Thé le 27 mars, l’Auberge La Montagne coupée les 15-16-17 avril et la Tournée des capitales américaines (Boston, Washington et New York) du 10 au 15 juin. Renseignements: Nicole Duclos au 450 437-0232 ou [http://fadoqsth.com/voyage.html].

ÂGE D’OR LE BLAINVILLOIS

Bingo du vendredi 13 mars au centre communautaire. Aussi, le 16 mars, cabane à sucre à 11h15 suivie d’un bingo à 13h30 au centre communautaire. Billets de spectacle: Rock Voisine, le 23 octobre 2020 au TLG.

CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINTE-THÉRÈSE ET BOISBRIAND

Les Chevaliers de Colomb de Sainte-Thérèse et Boisbriand vous invitent à leur déjeuner, chaque mois, à la salle paroissiale Sainte-Thérèse. Prochains déjeuners: 15 mars, 19 avril et 10 mai. Bienvenue à tous!

LES RENCONTRES AMICALES

Dîner tous les deux mercredis, de 11h à 14h, à la salle communautaire de l’église de Sainte-Thérèse. Prochaines dates: 18 mars, 1er, 15 et 29 avril, ainsi que le 13 mai. Le dîner est suivi d’un bingo. Une invitation est aussi lancée aux gens qui voudraient s’impliquer à titre de bénévole (cuisiniers recherchés). Renseignements: Gilbert Limoges au 450 430-7308 ou Paul Mathieu au 579 630-1947.

SOCIÉTÉ BLAINVILLOISE D’HORTICULTURE

Conférences à venir. 19 mars: Horticulture 101 (Jean-Philippe Laliberté). 16 avril: L’agriculture urbaine: mode ou mode de vie? (Sylvie Trépanier). Nombreux prix de présence et pause café. Admission: 5 $ et plus (gratuit pour les membres). Devenez membre pour aussi peu que 10 $/an. Renseignements: Yves Lambert au 450 419-0808, sbh@videotron.ca, [www.sbh.fsheq.org].

DIOCÈSE-PAROISSES DE SAINT-JÉRÔME

Monseigneur Raymond Poisson, évêque du diocèse de Saint-Jérôme, vous convie à son souper-bénéfice, le jeudi 19 mars, à 18h, au Centre pastoral et administratif de l’église Saint-Maurice, situé au 388, boulevard Adolphe-Chapleau, à Bois-des-Filion. L’événement est au profit du diocèse et des paroisses. Chaque place vendue au prix de 150 $ sera versée au diocèse. De ce montant, 50 $ sera remis à la paroisse qui aura vendu cette place. Pour réserver et pour information: Paul Gervais, 450 432-9742, poste 337, gervaisp@diocesestj.ca, [www.diocesestj.ca].

LES SÉNIORS DE BLAINVILLE

Dîner à la Sucrerie Bonaventure, au 15400, rue Charles, à Mirabel , le vendredi 20 mars, de 10h30 à 16h30. Dîner servi à 12h, danse avant et après le repas. Aucun transport fourni. Renseignements: Line Poitras, au 450 625-4892.

EXPOSITION PHILATÉLIQUE BOISPHILEX 2020

Le club philatélique «Les Timbrés» de Boisbriand soulignera son 25e anniversaire lors de son exposition annuelle Boisphilex 2020, à la Maison du citoyen et Place de la culture (955, Grande-Allée, Boisbriand), les samedi 21 mars et dimanche 22 mars 2020, de 10h à 16h. Les festivités, qui se dérouleront tout au long du week-end, sous la présidence d’honneur de M. Sébastien Gauthier, cofondateur du Petit Théâtre du Nord. Entrée et stationnement gratuits. Pour plus d’informations sur la programmation: Jo-Anna Nadon Villeneuve au 450 435-8604.

ENSEMBLE FOLKLORIQUE DE BLAINVILLE

L’Ensemble Folklorique de Blainville vous invite à son souper dansant le troisième samedi de chaque mois. Prochaine danse: le samedi 21 mars, de 16h à 22h. Le repas est servi vers 18h. Tous les mardis, il y a pratique de danse de 19h30 à 22h. Lieu: Centre communautaire de Blainville, 1000, chemin du Plan-Bouchard, à Blainville. Renseignements et réservation: Marie-Claire Mayer, au 450 437-9161, René Lafleur, président, au 450 430-8457.

DU QUÉBEC À COMPOSTELLE – RÉGION LAVAL-LAURENTIDES

Vous partez marcher sur l’un des chemins de Compostelle? Voici une activité organisée spécialement pour vous! Du Québec à Compostelle, région Laval-Laurentides, vous invite à sa Clinique du sac à dos. Venez vérifier le poids et le contenu de votre sac, vous assurer que vous disposez de tout l’équipement nécessaire et poser toutes les questions qui vous restent en tête. Pèlerins et bénévoles vous attendent en grand nombre. Aucune inscription requise. Tout se déroule à votre rythme! Le samedi 21 mars, de 12h30 à 16h, à la salle paroissiale, au 10, rue de l’Église, Ste-Thérèse. Gratuit pour tous. Renseignements: 450 565-8821 ou ll.infos@duquebecacompostelle.org.

CLUB DES ASTRONOMES AMATEURS DE ROSEMÈRE

Prochaines rencontres: le 23 mars et les 6 et 20 avril. Tous les lundis aux deux semaines, à 20h, à la Maison Hamilton située au 106, chemin Grande-Côte, à Rosemère. Toute personne est invitée à ces soirées d’observation et aux rencontres du Club. Renseignements: 450 430-8725 ou [clubastronomierosemere.blogspot.ca] ou [facebook.com/membrescaar].

INFIRMIÈRES RETRAITÉES DU RIIRS

Les infirmières retraitées faisant partie du RIIRS et leurs parents et amis(es) sont invités à prendre part à une sortie à la cabane à sucre le 8 avril, à l’Érablière M.S., à Mont-Laurier. Danse en ligne à compter de 11h. Dîner à partir de midi. Inscription avant le 30 mars. Renseignements: Raymonde Frigon, au 450 432-5428.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER

La Société canadienne du cancer est à la recherche de bénévoles pour la Campagne de la jonquille qui a lieu du 31 mars au 5 avril 2020. Il y a plusieurs postes de bénévoles à combler et plusieurs points de vente à travers les Basses-Laurentides. Renseignements: 450 668-1013.

CHEVALIERS DE COLOMB DE BOIS-DES-FILION/LORRAINE NO 5661

Les prochains brunchs organisés par le Conseil des Chevaliers de Colomb de Bois-des-Filion/Lorraine no 5661 auront lieu les 5 avril, et 10 mai (fête des Mères). Lieu: Sous-sol de l’église de Bois-des-Filion. Heure: de 9h à midi. Coût: 6,50 $, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Renseignements: 514 965-4673.

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE SAINTE-THÉRÈSE

Voici un aperçu des conférences à venir. 7 avril: Les iris et les autres plantes printanières avec Réjean D. Millette. 5 mai: Pelouse, jardin et aménagement, huit principes naturels pour cultiver sans effort avec Serge Fortier. Où: Maison du citoyen au 37, rue Turgeon, à Sainte-Thérèse, J7E 3H2. Quand: le 1er mardi du mois à 19h15. Coût: 5 $ par conférence, 15 $ pour l’année. Renseignements: Suzanne Neveu au 450 434-3002.

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE ROSEMÈRE

Conférences à venir: le 14 avril, Aménagez votre cour pour attirer les oiseaux (Nichoir Hudson). À 19h, au centre communautaire, 202, Grande-Côte à Rosemère. Prix de présence, pause café et vente de plantes en saison. Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres. Renseignements: [www.sherosemere.com].

ART-TISANES DE BLAINVILLE

Expo-vente à la Maison des Associations, au 1001, chemin Plan-Bouchard, à Blainville, le samedi 2 mai, de 10h à 16h, et le dimanche 3 mai, de 10h à 16h. Bienvenue à tous! (Nous acceptons les dons de laine pour œuvre humanitaire.)

CENTRE D’ENTRAIDE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE

Les jeudis, de 11h30 à 13h, nous vous attendons pour le dîner de l’amitié. La même équipe de bénévoles vous accueillera avec bonheur. Le coût est de 3 $ pour un repas complet. Ce dîner est offert aux membres et aux passants. Bienvenue au 245, rue Leduc, à Sainte-Thérèse!

SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAURENTIDES

Vous avez le goût de vous impliquer, de faire du bénévolat, d’aider votre communauté, nous sommes à la recherche de bénévoles pour la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine dans les Laurentides et le Jardin de François à St-Sauveur. La Marche aura lieu le dimanche 31 mai 2020 dans les villes de Mont-Laurier, Rivière-Rouge, Mont-Tremblant, Saint-Sauveur, Blainville et Lachute. Si vous êtes intéressé, communiquez avec Alain Bérubé par courriel à communications@salaurentides.ca ou par téléphone au 819 326-7136 ou 1 800 978-7881, poste 228.

CLUB DE SCRABBLE SÉLECT DE BLAINVILLE

Tous les lundis à 19h, venez jouer avec nous au Scrabble duplicate dans la grande salle du Centre communautaire de Blainville, 1000, ch. du Plan-Bouchard. Le stationnement et l’entrée se font du côté de la rue de la Mairie. Les parties sont jouées individuellement avec animation et correction. Initiation pour les nouveaux joueurs dès 18h30. Renseignements: Marie-José, 450 951-8870.

CENTRE MARIE ÈVE

Le Centre Marie Ève est un organisme communautaire autonome qui œuvre auprès des femmes enceintes et mères ayant des enfants de moins de deux ans. Nous sommes à la recherche de bénévoles pour le transport pour notre point de service de Blainville (service de voiturage des mamans pour leurs rendez-vous ou pour participer à nos ateliers). Une petite compensation monétaire par kilomètre est offerte. Si vous avez quelques heures à offrir par semaine, appelez Priscillia au 450 818-2882.

SERCAN – SOUTIEN AUX PERSONNES ATTEINTES DE CANCER

Sercan aide les personnes ayant eu un diagnostic de cancer en leur offrant les services suivants: service de transport pour les conduire à leurs rendez-vous médicaux; soutien de groupe – pour aider à surmonter l’épreuve du cancer; soutien individuel – jumelage avec un bénévole ayant déjà eu un cancer. Il existe aussi un groupe de soutien pour les femmes et les hommes ayant eu un diagnostic de cancer afin de les aider à traverser cette période difficile. Ces rencontres ont lieu un mercredi sur deux, de 13h30 à 16h30, du début septembre à la fin juin. Il y a un thème à chaque rencontre (exemples: «Mon chemin de guérison au quotidien», «Un pas à la fois sur le chemin de ma guérison»). Bien sûr, il n’est pas exclu que la conversation se dirige vers d’autres sujets. Veuillez noter que pour participer à ces groupes, la carte de membre est requise au montant de 10 $ par année. Renseignements: 450 491-1912.

SALLE PAROISSIALE SAINTE-THÉRÈSE D’AVILA

Cours de danse en ligne pour intermédiaire avancé le mardi, de 13h15 à 15h; pratique pour intermédiaire avancé le jeudi, de 13h à 15h; cours pour débutant le jeudi, à 15h, et pour débutant #2 – intermédiaire, à 16h. Renseignements: Linda, au 450 435-8627.

CLUB TOASTMASTERS DE LA RIVE-NORD

Réunion tous les mercredis, de 7h30 à 9h, à l’Église chrétienne évangélique, située au 2, rue du Ravin, à Sainte-Thérèse. Renseignements: 514 264-6369 ou [www.facebook.com/communicateursdelarivenord].

ANXIÉTÉ- GROUPE DE SOUTIEN

Le Groupe d’Entraide pour un Mieux-Être offre des groupes de soutien pour vous aider à comprendre ce que sont les troubles anxieux. Nos rencontres se tiennent les jeudis, à 19h, au 421B, boul. Curé-Labelle, à Blainville, salle 2. Renseignements: 1 866 443-4363 ou [www.groupegeme.com].

CENTRE JEAN-PAUL-LEMAY

Connaissez-vous quelqu’un qui n’a pas son diplôme d’études secondaires? Référez-le au Centre Jean-Paul-Lemay, 3735, rue Monselet (coin Rome), à Montréal (Québec), H1H 2B3. La prochaine session de «Rafraîchissement scolaire» débute le 2 mars. Des cours sont disponibles en 5 ou 10 semaines. Documentation et conseil pour équivalence de secondaire 5. Comme ça, vous pourrez aider quelqu’un que vous connaissez à mieux s’en sortir. Renseignements: 514 326-6868, poste 2.

SERCAN

Saviez-vous que Sercan offre gratuitement des prothèses capillaires et accessoires aux gens atteints d’un cancer? Renseignements: 450 491-1912, poste 202. Carte de membre requise au coût de 10 $/an, disponible chez Sercan.

SERCAN – GROUPES DE SOUTIEN POUR PERSONNES ENDEUILLÉES

Atelier lieux d’expression: Vous vivez un deuil récent et désirez vous joindre à un groupe de partage? Le groupe d’entraide vous permet de libérer vos émotions et d’apaiser la douleur ressentie. Sercan vous ouvre ses portes, tous les lundis à 13h30, pour l’activité Lieux d’expression (de septembre à juin). Ateliers de deuil: des groupes fermés sont aussi disponibles pour les endeuillés désirant s’engager dans une démarche s’échelonnant sur 8 semaines consécutives. Les rencontres ont lieu de jour (jeudi après-midi) ou de soir (lundi soir). Accompagnement individuel: les groupes de partage ne vous conviennent pas, on peut vous trouver un accompagnateur(trice) qui vous soutiendra dans votre cheminement. Veuillez noter que pour participer à ces groupes, la carte de membre est requise au montant de 10 $ par année. Renseignements: 450 491-1912, poste 210.

CAPTCHPL

CAPTCHPL, connaissez-vous cet acronyme? Je pense que peu d’entre vous diront oui. C’est le Centre d’Aide aux Personnes Traumatisées Crâniennes et Handicapées Physiques Laurentides. Un organisme communautaire sans but lucratif. Notre mission est de faciliter l’intégration sociale de nos membres. Si vous vous questionnez sur notre Centre, appelez-nous, il nous fera plaisir de répondre vous questions. Renseignements: 450 431-34347 ou captchpl@gmail.com, [www.captchpl.org].

ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC

L’Association pulmonaire du Québec invite les personnes souffrant de maladies pulmonaires aux rencontres du groupe d’entraide de la région Laval/Rive-Nord. Le dernier mardi du mois, de 13h à 15h, au Maxi & Cie, 2500, boul. St-Martin Ouest, 2e étage. Renseignements: 514 287-7400, poste 230, ou en personne lors de la réunion.

L’ASSOCIATION MOTOCYCLISTE DES BASSES-LAURENTIDES (AMBL)

Qu’est ce que l’AMBL? C’est un regroupement de femmes et d’hommes respectueux des lois et du Code de la route. C’est un groupe de personnes qui organise plus de 100 randonnées par année pour ses membres, peu importe leur monture (deux roues ou trois roues). Les randonnées se font en toute amitié pour le plaisir de rouler, de faire du tourisme, pour découvrir des nouveaux lieux ainsi que pour visiter les incontournables. Venez nous rencontrer pour faire une randonnée d’essai sans aucune obligation de votre part. Renseignements: [www.ambl.org].

ART-TISANES DE BLAINVILLE

Regroupement de femmes dynamiques qui aiment se rencontrer pour partager leur savoir-faire et ainsi perpétuer tous les métiers traditionnels. (Nous acceptons les dons de laine et tout matériel d’artisanat). Renseignements: Christine Blondin, prés., 450 971-5786.