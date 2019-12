Agenda d’ici – Semaine du 11 décembre 2019

CERCLE D’AIDE À LA VIE

Conférence d’information sur l’aide et la guérison par voie spirituelle selon l’enseignement de Bruno Gröning le samedi 14 décembre, à 12h45, au Collège Lionel Groulx, 100, rue Duquet, local D-107, à Sainte-Thérèse. Réservation: Carole St-Laurent au 514 717-4031. Entrée libre, les dons sont les bienvenus.

CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINTE-THÉRÈSE ET BOISBRIAND

Les Chevaliers de Colomb de Sainte-Thérèse et Boisbriand vous invitent à leur déjeuner, chaque mois, à la salle paroissiale Sainte-Thérèse. Prochains déjeuners: 15 décembre, 19 janvier, 16 février, 15 mars, 19 avril et 10 mai. Bienvenue à tous!

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES RETRAITÉS DU SECTEUR PUBLIC ET PARAPUBLIC

Dîner de Noël le 17 décembre, à la Salle de réception Au pied de la Colline, située au 999, rue Edmond, à Prévost (Québec) J0R 1T0. Coût: 26 $/membre – 35 $/non-membre. Renseignements: Jimmy Bydal au 450 430-0434, gypsycat794@gmail.com, ou Serge Cloutier au 450 436-5968, cloutser@gmail.com.

CENTRE RAYONS DE FEMMES THÉRÈSE-DE BLAINVILLE

Dans le cadre de la campagne nationale des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes, le Centre Rayons de femmes Thérèse-De Blainville (CRF) vous invite le 11 décembre, dès 12h15, à prendre part à l’action publique de commémoration, laquelle sera suivie du témoignage de Cynthia Sardou, journaliste et écrivaine, parente de l’artiste français M. Sardou. Inscription: 450 437-0890.

LES DÎNERS D’AMITIÉ DE BLAINVILLE

Les Dîners de l’amitié de Blainville vous invitent à leur dîner de Noël, le 12 décembre, à midi, au 1000, Plan-Bouchard. Il y aura animation avec Mme Myreille Proulx, musique et chansons. Coût: 10 $/membre, 15 $/non-membre. Les non-membres doivent confirmer leur présence à Mme Lavoie, au 514 943-3708.

SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAURENTIDES

Groupes de soutien pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et la Société Alzheimer Laurentides. La rencontre, animée par Christine Chartrand, se tiendra le 12 décembre, de 19h à 21h, au CLSC Ste-Thérèse, salle 1A-06, 125, rue Duquet, à Ste-Thérèse. Chaque deuxième jeudi du mois. Des rencontres individuelles ou familiales peuvent avoir lieu dans votre milieu, sur rendez-vous avec une intervenante.

SOIRÉE DE NOËL AA

Les alcooliques anonymes vous invitent à leur soirée de Noël le 14 décembre, à la salle Le Méridien, au 181, rue Brière, à Saint-Jérôme. Partage AA à 19h30 suivi d’une danse et d’un buffet en fin de soirée. Nous mangerons ce que vous apporterez. Entrée: contribution volontaire. Renseignements: 450 438-5799.

ENSEMBLE VOCAL ALTERNATIM

Sous la direction musicale de Mathieu Bourret, EVA présente son concert du temps des fêtes «Noël tout blanc», à l’église Saint-Eustache, le samedi 14 décembre, à 19h30. Ce chœur de plus de 80 choristes vous offrira, le temps d’une soirée, un répertoire de chansons populaires, traditionnelles et contemporaines. Billets en vente auprès des choristes et sur Eventbrite. Renseignements: Martine Champion, au 514 793-6131.

ÂGE D’OR LE BLAINVILLOIS

Voici les informations pour le voyage à New York «La Belle Vie». Dates: du 24 au 26 avril 2020, 3 jours/2 nuits. Inclus: transport en autocar, un guide accompagnateur, 2 nuits dans un luxueux hôtel, 2 déjeuners, tour de ville, traversier et ascension de l’Empire State Building. Pour informations supplémentaires, venez nous rencontrer. Deuxième voyage à la Montagne Coupée, du 15 octobre au 17 octobre 2020. Spectacles: André Philipe Gagnon, le 24 juillet 2020, 47,10 $, et Rock Voisine, le 23 octobre 2020, 45,10 $. Bingo le 13 décembre, et dîner gratuit le 16 décembre au centre communautaire. Renseignements: Daniel Côté, au 450 430-3467.

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE SAINTE-THÉRÈSE

La Société d’Horticulture et d’Écologie de Sainte-Thérèse souhaite à tous ses membres un joyeux temps des Fêtes. Nous serons de retour pour une autre conférence: Une autre façon d’utiliser les fleurs annuelles, avec Daniel Fortin, le 4 février 2020.

COLLECTE DE SANG

Le Centre 50+ Blainville, en collaboration avec Pharmaprix, sous la présidence d’honneur de Danielle Faucher, qui a reçu quelques transfusions de sang dans sa lutte contre la leucémie et receveuse d’une greffe de cellules souches, Julie Turgeon, pharmacienne-propriétaire et Lucien Levesque, grand donneur de sang, vous invitent à la collecte de sang qui se tiendra le vendredi 3 janvier, entre 13h30 et 19h30, dans le gymnase de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption, située au 1027, boul. Curé-Labelle, à Blainville. L’objectif de cet événement est d’accueillir 125 donneurs. Renseignements: 1 800 847-2525 ou [www.hema-quebec.qc.ca].

CHEVALIERS DE COLOMB DE BOIS-DES-FILION/LORRAINE NO 5661

Les prochains brunchs organisés par le Conseil des Chevaliers de Colomb de Bois-des-Filion/Lorraine no 5661 auront lieu les: 12 janvier, 9 février (Saint-Valentin), 8 mars, 5 avril, et 10 mai (fête des Mères). Lieu: Sous-sol de l’église de Bois-des-Filion. Heure: de 9h à midi. Coût: 6 $, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Renseignements: 514 965-4673.

ACEF BASSES-LAURENTIDES

L’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) des Basses-Laurentides démarre bientôt ses cours sur le budget. En plus de proposer une méthode budgétaire simple, complète et efficace, les participants sont appelés à partager leurs expériences et à parfaire leurs connaissances sur différents sujets de consommation. Une session de cours comporte trois rencontres en petit groupe. La prochaine session a lieu les mardis 14 janvier, 28 janvier et 10 mars, de 19h à 21h30, à la Maison du citoyen de Sainte-Thérèse, au 37, rue Turgeon. Le coût: 50 $ par personne, ou 75 $ par couple. La signature du contrat de cours réserve votre place. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire: 450 430-2228.

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-AUGUSTIN MIRABEL

Le Cercle de fermières de St-Augustin Mirabel invite ses membres le 14 janvier, à 11h, pour une mini-conférence offerte par Lobe, professionnels de la santé auditive, qui sera suivie d’un test

de dépistage auditif, qui se tiendra au centre de l’Harmonie, au 8469, rue St-Jacques, à Mirabel. Pour le dîner, vous pourrez apporter votre lunch, nous servirons le thé ou café. Suivra notre réunion régulière à 13h. Au plaisir de vous voir en grand nombre!

ÉVÊCHÉ DE SAINT-JÉRÔME

L’Évêché de Saint-Jérôme présente le cours «Accompagnement et discernement spirituel», à compter de janvier prochain. Ce cours vise à s’approprier une démarche toute simple de la présence «ici et maintenant», pour dépasser les visions négatives qui réduisent le moment présent à l’instantané. Professeur, M. Claude Mailloux, les vendredis 17 et 31 janvier; 14 et 28 février; 13 et 27 mars; 17 avril 2020, de 9h à 16h. Il est possible d’être auditeur libre, c’est-à-dire de participer au cours sans faire les travaux. Renseignements et inscription: Mme Christiane Guilbeault, au 450 432-9742, poste 316, guilbeaultc@diocesestj.ca.

EXPOSITION PHILATÉLIQUE BOISPHILEX 2020

Le club philatélique «Les Timbrés» de Boisbriand soulignera son 25e anniversaire lors de son exposition annuelle Boisphilex 2020, à la Maison du citoyen et Place de la culture (955, Grande-Allée, Boisbriand), les samedi 21 mars et dimanche 22 mars, de 10h à 16h. Les festivités se dérouleront sous la présidence d’honneur de M. Sébastien Gauthier, cofondateur du Petit Théâtre du Nord. Pour plus d’informations sur la programmation: Jo-Anna Nadon Villeneuve au 450 435-8604.

SERCAN – SOUTIEN AUX PERSONNES ATTEINTES DE CANCER

Sercan aide les personnes ayant eu un diagnostic de cancer en leur offrant les services suivants: service de transport pour les conduire à leurs rendez-vous médicaux; soutien de groupe – pour aider à surmonter l’épreuve du cancer; soutien individuel – jumelage avec un bénévole ayant déjà eu un cancer. Il existe aussi un groupe de soutien pour les femmes et les hommes ayant eu un diagnostic de cancer afin de les aider à traverser cette période difficile. Ces rencontres ont lieu un mercredi sur deux, de 13h30 à 16h30, du début septembre à la fin juin. Il y a un thème à chaque rencontre (exemples: «Mon chemin de guérison au quotidien», «Un pas à la fois sur le chemin de ma guérison»). Bien sûr, il n’est pas exclu que la conversation se dirige vers d’autres sujets. Veuillez noter que pour participer à ces groupes, la carte de membre est requise au montant de 10 $ par année. Renseignements: 450 491-1912.

SALLE PAROISSIALE SAINTE-THÉRÈSE D’AVILA

Cours de danse en ligne pour intermédiaire avancé le mardi, de 13h15 à 15h; pratique pour intermédiaire avancé le jeudi, de 13h à 15h; cours pour débutant le jeudi, à 15h, et pour débutant #2 – intermédiaire, à 16h. Renseignements: Linda, au 450 435-8627.

CLUB TOASTMASTERS DE LA RIVE-NORD

Réunion tous les mercredis, de 7h30 à 9h, à l’Église chrétienne évangélique, située au 2, rue du Ravin, à Sainte-Thérèse. Renseignements: 514 264-6369 ou [www.facebook.com/communicateursdelarivenord].

ANXIÉTÉ- GROUPE DE SOUTIEN

Le Groupe d’Entraide pour un Mieux-Être offre des groupes de soutien pour vous aider à comprendre ce que sont les troubles anxieux. Nos rencontres se tiennent les jeudis, à 19h, au 421B, boul. Curé-Labelle, à Blainville, salle 2. Renseignements: 1 866 443-4363 ou [www.groupegeme.com].

SERCAN

Saviez-vous que Sercan offre gratuitement des prothèses capillaires et accessoires aux gens atteints d’un cancer? Renseignements: 450 491-1912, poste 202. Carte de membre requise au coût de 10 $/an, disponible chez Sercan.

CLUB DE SCRABBLE SÉLECT DE BLAINVILLE

Tous les lundis à 19h, venez jouer avec nous au Scrabble duplicate dans la grande salle du Centre communautaire de Blainville, 1000, ch. du Plan-Bouchard; stationnement et entrée par l’arrière. Les parties sont jouées individuellement avec animation et correction. Initiation pour les nouveaux joueurs dès 18h30. Renseignements: Marie-José, 450 951-8870.

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE MIRABEL

Le Comptoir d’entraide de Mirabel met en vente de nombreux articles de hockey en très bon état (patins, casques, épaulettes, culottes, jambières) à des prix intéressants. Horaire: lundi et jeudi, de 13h à 17h, mardi et mercredi, de 13h à 16h, samedi de 9h à 12h.

SERCAN – GROUPES DE SOUTIEN POUR PERSONNES ENDEUILLÉES

Atelier lieux d’expression: Vous vivez un deuil récent et désirez vous joindre à un groupe de partage? Le groupe d’entraide vous permet de libérer vos émotions et d’apaiser la douleur ressentie. Sercan vous ouvre ses portes, tous les lundis à 13h30, pour l’activité Lieux d’expression (de septembre à juin). Ateliers de deuil: des groupes fermés sont aussi disponibles pour les endeuillés désirant s’engager dans une démarche s’échelonnant sur 8 semaines consécutives. Les rencontres ont lieu de jour (jeudi après-midi) ou de soir (lundi soir). Accompagnement individuel: les groupes de partage ne vous conviennent pas, on peut vous trouver un accompagnateur(trice) qui vous soutiendra dans votre cheminement. Veuillez noter que pour participer à ces groupes, la carte de membre est requise au montant de 10 $ par année. Renseignements: 450 491-1912, poste 210.

CAPTCHPL

CAPTCHPL, connaissez-vous cet acronyme? Je pense que peu d’entre vous diront oui. C’est le Centre d’Aide aux Personnes Traumatisées Crâniennes et Handicapées Physiques Laurentides. Un organisme communautaire sans but lucratif. Notre mission est de faciliter l’intégration sociale de nos membres. Si vous vous questionnez sur notre Centre, appelez-nous, il nous fera plaisir de répondre vous questions. Renseignements: 450 431-34347 ou captchpl@gmail.com, [www.captchpl.org].

CENTRE D’ENTRAIDE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE

Les jeudis, de 11h30 à 13h, nous vous attendons pour le dîner de l’amitié. La même équipe de bénévoles vous accueillera avec bonheur. Le coût est de 3 $ (à partir du 31 octobre) pour un repas complet. Ce dîner est offert aux membres et aux passants. Bienvenue au 245, rue Leduc, à Sainte-Thérèse!

CLUB DE NOËL LES ELFES DU VILLAGE

Si vous désirez faire partie d’un club de collectionneurs de maisons et autres articles de Noël, à but non lucratif, qui permet de se rencontrer et d’échanger des idées en divers temps de l’année, contactez Denis Barbe au 540 979-3089 ou d.barbe@videotron.ca.

CENTRE MARIE ÈVE

Le Centre Marie Ève est un organisme communautaire autonome qui œuvre auprès des femmes enceintes et mères ayant des enfants de moins de deux ans. Nous sommes à la recherche de bénévole pour le transport pour notre point de service de Blainville (service de voiturage des mamans pour leurs rendez-vous ou pour participer à nos ateliers). Une petite compensation monétaire par km est offerte. Si vous avez quelques heures à offrir par semaine, appelez Mélanie, au 450 818-2882.