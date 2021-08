Agenda d’ici – Semaine du 11 août 2021

ABL ACCÈS ACCUEIL ACTION BASSES-LAURENTIDES

L’assemblée générale annuelle d’ABL Accès Accueil Action Basses-Laurentides aura lieu le jeudi 19 août, à 9 h 30, via la plateforme Zoom. Cette assemblée sera l’occasion de partager, avec vous, nos réalisations, nos défis et nos succès de l’année 2020-2021. Nous honorerons également la contribution de nos bénévoles, nos collaborateurs et nos partenaires. Les participants doivent obligatoirement s’inscrire. Ils ont jusqu’au lundi 16 août pour confirmer leur présence via ce lien: [ https://forms.gle/BDC9opBiATj6PspV7 ].

ÂGE D’OR LE BLAINVILLOIS

Nous rendons hommage à notre ami Daniel Côté, président de l’Âge d’or Le Blainvillois, décédé le 15 juin 2021. Il est parti trop vite et trop tôt. Ta famille, tes amis, tous ceux qui t’ont apprécié savaient que tu étais un homme de coeur, chaleureux, aimant, rassembleur et d’une grande générosité par ton bénévolat. Nous ne t’oublierons pas, tu seras toujours dans nos cœurs. Repose en paix cher ami.

CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-JANVIER – MIRABEL

Le Cercle de Fermières de Saint-Janvier vous convie à la collecte de sang qui se tiendra le lundi 23 août, de 13h30 à 19h30, au Centre communautaire du complexe du Val-d’Espoir, situé au 17700, rue du Val-d’Espoir à Mirabel. L’objectif: accueillir 75 donneurs. Les personnes désirant participer à la collecte doivent prendre rendez-vous en téléphonant au 1 800 343-7264 (SANG), en écrivant à l’adresse jedonne@hema-quebec.qc.ca, ou remplissant le formulaire en ligne: [https://www.hema-quebec.qc.ca/formulaire-demande-de-rendez-vous.fr.html].

CLUB LES SÉNIORS DE BLAINVILLE FADOQ

Le conseil d’administration du Club Les Séniors de Blainville FADOQ a le plaisir d’inviter tous ses membres à son assemblée générale annuelle (AGA) qui aura lieu le mardi 31 août prochain, à 10 h 30, au Centre communautaire situé au 1000, chemin du Plan Bouchard, à Blainville. Le projet d’ordre du jour de cette assemblée est affiché au local du club. Nombre de postes en élection: 4. Pour soumettre sa candidature, il faut s’adresser au secrétaire du club. Le formulaire dûment complété doit être transmis par courriel au club, à l’adresse clubblainville@fadoqlaurentides.org, ou à Lise Alarie au 32, 84e Avenue Ouest, à Blainville, au plus tard le 24 août prochain, 17 h. On peut joindre Mme Alarie au 450 437-1537 ou la présidente Line Poitras au 450 625-4892.

CERCLE DE FERMIÈRES BLAINVILLE

Le 8 septembre 2021, il y aura une journée d’accueil pour souligner la reprise des activités du Cercle de Fermières Blainville. Les membres et les dames qui aimeraient devenir membres du Cercle de Fermières Blainville sont invitées à venir nous rencontrer de 11h à 16h au local du Cercle de Fermières Blainville, situé au 1001, chemin du Plan Bouchard. N’hésitez pas à apporter votre dîner, car des chapiteaux et tables seront installés à l’arrière de la Maison des Associations pour vous permettre d’échanger entre vous.

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE SOLANGE-BEAUCHAMP

Le Centre d’Action Bénévole Solange-Beauchamp recherche des bénévoles pour son service d’accompagnement-transport, qui consiste à accompagner une personne ayant besoin de soutien ou de réconfort tout au long de sa sortie. Un dédommagement est accordé selon le kilométrage parcouru. Renseignements: 450 430-5056 poste 223.

SOCIÉTÉ BLAINVILLOISE D’HORTICULTURE

Échangez avec des passionnés de jardinage et d’horticulture. Profitez des nombreux privilèges et avantages d’être membre durant toute une année à partir d’aussi peu que 10 $. Les activités reprendront en septembre. Soyez-y! Nombreux prix de présence et pause-café. Admission: 5 $ et + (gratuite pour les membres). Renseignements: 514 249-1610. info.sbh1998@gmail.com, [www.sbh.fsheq.org].

GRANDS PRIX DE LA CULTURE DES LAURENTIDES

Appel de dossier pour les Grands Prix de la culture des Laurentides, qui se tiendront le 1er décembre au Théâtre le Patriote, à Sainte-Agathe-des-Monts. Cette 31e édition mettra à l’honneur les lettres et bibliothèques. La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 30 septembre 2021. Huit prix et bourses totalisant près de 18 000 $ seront remis. Renseignements: www.culturelaurentides.com/evenements/grands-prix-de-la-culture-gabarit-pour-appel-de-dossier.

LIGUE DE BALLE DONNÉE DE ROSEMÈRE

Ligue amicale, âges et calibres très variés, recrute de nouveaux joueurs pour la saison 2021. Matchs joués le dimanche soir au parc Bourbonnière. Renseignements: Louis au 514 894-4967.

SERCAN: BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR LA CUISINE

Vous souhaitez vous engager au sein de votre communauté et offrir quelques heures par semaine? La Maison de soins palliatifs Sercan est à la recherche de bénévoles pour la cuisine. Renseignements: 450 491-1912 poste 210.

SERCAN: BESOIN DE BÉNÉVOLES POUR TRANSPORT

Sercan a besoin de bénévoles pour conduire les gens malades (cancer) à leurs rendez-vous médicaux (hôpitaux de la région et grande région de Montréal). Renseignements: 450 491-1912 poste 210.

SERVICE DE RELATION D’AIDE LAVAL-LAURENTIDES (SRALL)

Organisme qui offre des thérapies en relation d’aide à prix abordable aux populations de Laval et des Laurentides. Pour difficultés relationnelles, solitude, mal de vivre, peurs, stress, fatigue, manque d’estime, difficulté d’affirmation, deuil, séparation, irritabilité, amour de soi, quête de bonheur, etc. Renseignements: 514 990-2619, [www.srall.ca] ou info@srall.ca.

CENTRE REGAIN DE VIE

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour décharger notre camion de denrées, faire le tri de nos aliments et préparer des sacs de nourriture. Les mardis, de 9h15 à 15h30, et le mercredi, de 8h à 15h. Prendre note qu’il peut y avoir de lourdes charges à transporter. Si intéressé, demandez Samantha Chloé Bérubé Canuel au 450 437-3136.

NOURRI-SOURCE LAURENTIDES

Les 4 et 5 octobre aura lieu la deuxième édition du Colloque en allaitement et périnatalité présenté par Nourri-Source Laurentides, Allaitement: Source de vie. 11 conférenciers s’unissent, afin de vous offrir 6 conférences et 2 webinaires. Grâce à l’ajout des plénières et des dîners réseautages, cette édition renouvelée encourage la discussion et l’interdisciplinarité. Renseignements: [https://nourrisourcelaurentides.ca/evenement/allaitement-source-de-vie-colloque-2021/].

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES VISUELLES ET AVEUGLES DES LAURENTIDES (APHVAL)

L’Association des personnes handicapées visuelles et aveugles des Laurentides (APHVAL) prend son envol. C’est un projet de longue date qui se concrétise enfin. L’assemblée de fondation a eu lieu le 7 mai 2021. Les membres visés par l’association sont les personnes aveugles, les personnes handicapées visuelles et les personnes ayant reçu un diagnostic de maladie visuelle progressive ainsi que leur famille et leurs proches. L’association œuvre à travers la grande région des Laurentides. Les membres du conseil d’administration de L’APHVAL prévoient faire une tournée des régions au plus tard à l’automne afin de recruter des membres et définir leurs besoins. Renseignements: 514 237-6389 ou aphvallaurentides@gmail.com.

CERCLE DE FERMIÈRES BLAINVILLE

Le Cercle de Fermières de Blainville est en période de recrutement pour les nouvelles membres. Pour être membre, vous devez habiter sur le territoire de la ville de Blainville et être âgée de 14 ans et plus. Le coût de la carte de membre est de 30 $/année du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Les membres reçoivent cinq revues/année de la revue l’Actuelle. Elles ont accès à de la formation sur diverses techniques artisanales: tricot, tissage, broderie, couture, peinture, frivolité, macramé, etc. Elles s’impliquent aussi dans des projets humanitaires pour la région. Et bien plus… Les personnes qui désirent se joindre à notre groupe peuvent écrire au cfqblainville@gmail.com et nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions.

POLIO-QUÉBEC

L’association Polio-Québec offre ses informations et ses activités à toutes les victimes du Syndrome Post-Polio, tout en soutenant les recherches médicales en cours. Afin d’obtenir votre adhésion gratuite pour l’année 2021/2022, veuillez faire parvenir votre nom et numéro de téléphone par courriel à l’adresse association@polioquebec.org ou en laissant vos coordonnées sur le répondeur de l’association au: 1 (877) 765-4672. Par la suite, Polio-Québec communiquera avec vous. Renseignements: [https://polioquebec.org/] ou [https://www.facebook.com/association.polio.quebec].

CAPTCHPL

CAPTCHPL, connaissez-vous cet acronyme? C’est le Centre d’Aide Personnes Traumatisées Crâniennes et Handicapées Physiques Laurentides, un organisme communautaire sans but lucratif. Notre mission est de faciliter l’intégration sociale de nos membres. Si vous vous questionnez sur notre organisme, il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Pour nous rejoindre: 450 431-3437. À tous nos membres, malgré la situation causée par la COVID-19, vous pouvez toujours nous laisser vos messages. Nous les prenons à distance et nous vous rappellerons dans les 48 heures. Par courriel: captchpl@videotron.ca. Renseignements: [www.captchpl.org].

MOUVEMENT QUÉBEC FRANÇAIS DES LAURENTIDES