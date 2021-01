L’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) des Basses-Laurentides offre maintenant son cours sur le budget en visioconférence avec la plateforme Zoom.

En plus de proposer une méthode budgétaire simple, complète et efficace, les participants sont appelés à partager leurs expériences et à parfaire leurs connaissances sur différents sujets de consommation.

Une session de cours comporte trois rencontres en petit groupe. La prochaine session a lieu les mardis 9 février, 23 février et 6 avril, de 19 h à 21 h 30. Le coût: 50 $ par personne ou 75 $ par couple. Les participants se verront remettre divers documents et un cahier budgétaire pour compiler leurs revenus et dépenses pendant un an.

La signature du contrat de cours permet de réserver sa place. Renseignements: [www.acefbl.org/cours-sur-le-budget]. Inscription au 450 430-2228.