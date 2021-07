Un mois d’août tout en humour, en chanson  et en danse chez Odyscène

La programmation estivale se poursuit tout le mois d’août chez Odyscène avec des spectacles de la série Un drôle d’été, ainsi que la série Rencontres musicales présentée par la Ville de Blainville en collaboration avec Odyscène. Aussi, la danse sera à l’honneur avec Osez! en solo dans les Laurentides.

Voici donc un aperçu de cette programmation pour le mois d’août à venir.

Mario Tessier

5 août 2021 | Théâtre Lionel-Groulx

Toute vérité est bonne à rire! Après un premier spectacle solo qui a séduit la critique en plus d’être applaudi par plus de 100 000 personnes, Mario Tessier est de retour avec son tout nouveau one-man-show : Transparent. Dans ce spectacle, Mario laisse tomber tous les filtres et tabous alors qu’il explore avec une autodérision étonnante tous ces petits gestes du quotidien qu’on s’impose ou qu’on supporte pour ne pas déplaire aux autres.

Mélanie Couture

6 août 2021 | Théâtre Lionel-Groulx

En nomination dans la catégorie découverte de l’année aux Olivier en 2016, Mélanie est une humoriste décomplexée et authentique. Elle manie le micro avec une main de fer dans un gant de cotte de mailles et aborde la vie, l’amour et le sexe comme elle aborde son public ; avec intelligence, respect, aplomb, sans passer par quatre chemins. C’est cru, c’est vrai, c’est pur. C’est du «Pure Couture».

Martin Léon

6 et 7 août | Centre communautaire de Blainville

En formule trio, Martin Léon nous présente ses chansons préférées, tirées de l’ensemble de ses albums. Au menu : poésie, groove, humour et chansons

Didier Lambert

7 août 2021 | Théâtre Lionel-Groulx

Avec ce premier spectacle solo, Didier Lambert marche sur la fine ligne du malaise, du non-dit. Il parle autant de racisme que de séchoir à main. Pour lui, aucun sujet n’est tabou ou inabordable, il suffit de l’aborder de la bonne façon ! Parfois, Didier comprendra lui-même qu’il est allé trop loin en lançant un « C’est épouvantable! » bien senti.

Cindy Bédard

20 août | Centre communautaire de Blainville

Cindy Bédard prend résolument sa place sur la scène country québécoise depuis les dernières années. Récipiendaire du prestigieux prix de la SPACQ – Paul Daraîche en 2020, elle a également eu l’honneur de jouer au ses côtés lors de sa dernière tournée. Sur scène, elle vous séduira par son charisme et son authenticité désarmante. Elle vous présentera les pièces de son plus récent album « Après l’orage » accompagnée du légendaire musicien Rick Haworth. L’artiste vous offrira un tableau intimiste et ancré dans le partage et la communion de cette musique folk-country. Une ambiance colorée par les guitares, le pedal steel et l’union de deux voix magnifiques.

Anne-Élisabeth Bossé

27 août 2021 | Théâtre Lionel-Groulx

Après voir relevé plusieurs défis au cinéma, à la télévision, au théâtre et à la radio, Anne-Élisabeth se présente maintenant seule en scène pour vous partager ses impressions sur le monde singulier qui l’entoure. Drôles, sensibles et étonnantes réflexions de cette comédienne atypique qui se renouvelle sans cesse. Objet inclassable et personnel, unique et moderne, Jalouse saura vous divertir, vous inspirer et vous plaire.

Osez! en solo dans les Laurentides

Du 17 au 28 août 2021, le public pourra assister à une performance poétique intime d’une dizaine de minutes, conçue pour un ou deux spectateurs à la fois. Au total, 80 solos de danse uniques seront présentés dans des lieux gardés secrets de la MRC de Thérèse-De Blainville.

Pour plus d’informations sur la programmation d’Odyscène, visitez le [www.odyscene.com].