L’opération chirurgicale pour le maire Bouchard s’est bien déroulée

La Ville de Mirabel désire transmettre à ses citoyens les dernières nouvelles concernant le maire Jean Bouchard. Celui-ci a été opéré le mardi 21 janvier par le neurochirurgien Jean-François Giguère de l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal pour une lésion cérébrale. L’opération s’est bien déroulée, sans aucune complication. Des résultats de pathologie sont à venir.

En plus du docteur Giguère, le maire Bouchard tient également à remercier le Dr Marc Giasson et toute l’équipe des soins intensifs de l’hôpital du Sacré-Cœur pour leur grand dévouement et leur professionnalisme.

Les nombreux témoignages de soutien qui abondent à son endroit sont également appréciés. Le moral de M. Bouchard est très bon, ce qui lui permet de poursuivre sa convalescence dans un esprit positif.