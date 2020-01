L’invitation est lancée pour assister au Carnaval de Rosemère

Le maire Eric Westram a annoncé la tenue du Carnaval d’hiver à Rosemère qui aura lieu le samedi 8 février 2020, de 10 h à 15 h, au parc Charbonneau. Attendu de tous, cet événement traditionnel et familial est le lieu de rassemblement idéal pour profiter des joies de l’hiver en famille ou entre amis.

«Notre Carnaval hivernal constitue une référence pour tous les Rosemèrois. Empreint d’une ambiance familiale et festive, cet événement saura plaire à toute la famille. Notre équipe a travaillé fort afin de vous proposer plusieurs activités diversifiées. Le 8 février prochain, venez célébrer l’hiver au parc Charbonneau. J’espère vous y voir en grand nombre», a mentionné le maire de Rosemère, Eric Westram.

Comme chaque année, une gamme complète d’activités vous est proposée. Au menu, promenades en carriole, jeux gonflables, sculptures sur neige et plus encore. Venez déguster la fameuse tire sur neige et vous gardez au chaud avec un échauffement sur musique offert par Cardio Plein Air à 13 h et 15 h.

Les résidents sont invités à apporter leurs traîneaux et leurs patins afin de profiter de la glissade géante et de la patinoire extérieure sur le site. Enfin, le 49e groupe des scouts Lorraine-Rosemère sera sur place pour offrir aux participants quelques rafraîchissements à prix modique.

Il est à noter que l’événement aura lieu beau temps, mauvais temps, sauf en cas de pluie abondante. En cas de doute, les citoyens pourront écouter le message vocal du service des Loisirs le jour même, au 450 621-3500, poste 7380 ou en consultant le site Internet et la page Facebook de la Ville.