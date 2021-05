Sainte-Thérèse hisse le drapeau arc-en-ciel

En cette Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, la Ville de Sainte-Thérèse fait flotter le drapeau arc-en-ciel devant son hôtel de ville. Ce faisant, elle appuie les efforts de la Fondation Émergence qui a créé cet événement annuel en 2003. Cette Journée est désormais reconnue à l’échelle nationale et internationale.

«Toute forme de discrimination est inacceptable dans notre société. Ensemble, nous devons créer un Québec qui accepte pleinement la diversité sexuelle et de genre, en déployant tous les efforts nécessaires pour une meilleure inclusion. C’est ce que la Ville de Sainte-Thérèse a fait en adoptant une résolution pour souligner cette Journée importante, ainsi qu’en hissant le drapeau arc-en-ciel», a déclaré Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse.

À propos

La Fondation Émergence a pour mission d’éduquer, d’informer et de sensibiliser la population aux réalités des personnes qui se reconnaissent dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Cela inclut, mais ne se limite pas aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queer, intersexes, bispirituelles (2s), etc. Renseignements : www.fondationemergence.org.