Coup de cœur d’embellissement: la fierté des Lorrains soulignée

Afin de souligner l’apport des Lorrains à la mise en valeur et à l’embellissement du territoire, les membres du comité d’embellissement sillonneront les rues de Lorraine du 25 juin au 8 juillet afin de sélectionner 60 propriétés qui se verront décerner une mention «Coup de cœur».

«Le défi sera de limiter le nombre de coups de cœur à 60, alors que nous pourrions aisément en sélectionner 600. Les Lorrains sont fiers, nombreux sont les citoyens qui ne ménagent pas les efforts pour aménager et fleurir leur parterre avec soin. Valoriser et remercier les résidents qui contribuent à l’unicité de notre ville incitera sans aucun doute d’autres Lorrains à leur emboîter le pas. Nous gagnons tous à embellir notre ville et à la rendre encore plus attrayante», fait valoir le maire, Jean Comtois.

«L’apparence générale de la propriété, la qualité de l’aménagement paysager ainsi que la présence et la variété d’arbres, d’arbustes et d’herbacées seront pris en compte lors de la sélection. Un tirage au sort sera fait parmi toutes les propriétés sélectionnées et deux gagnants par secteur (nord-ouest, nord-est et sud) se mériteront un chèque-cadeau d’une valeur de 100 $ échangeable dans un centre de jardin de la région», précise le conseiller municipal Pierre Barrette, membre du comité d’embellissement.

Aucune inscription n’est requise. Les propriétés sélectionnées seront identifiées à l’aide d’une affiche qui sera apposée à l’avant du terrain et d’une accroche-porte laissée à l’attention du propriétaire par un membre de l’escouade citoyenne.