Christian Charron confirmé dans ses fonctions de maire de Sainte-Thérèse

Il n’y aura pas de recomptage à Sainte-Thérèse. La mairesse sortante, Sylvie Surprenant, en avisera le juge aujourd’hui. Christian Charron est donc officiellement confirmé dans ses fonctions de maire de Sainte-Thérèse.

« J’ai reçu un peu plus tôt un courriel m’avisant que : la demanderesse, Sylvie Surprenant, a demandé de surseoir au dépouillement judiciaire et s’engage à produire au dossier de la cour un acte de désistement lundi. Plus rien ne s’oppose donc maintenant à ce que je devienne le nouveau maire de Sainte-Thérèse ! », a indiqué le maire Christian Charron, remerciant au passage le juge Jean-François Mallette « pour avoir agi avec toute l’impartialité voulue dans ce dossier ».

« Je remercie aussi tous les bénévoles qui ont travaillé hier et aujourd’hui pour recompter les boîtes de scrutin. Merci énormément pour votre soutien ! Je remercie Mme Surprenant pour sa décision, de même que pour toutes les années qu’elle a consacrées pour les citoyens et notre municipalité. Toutes mes énergies pourront maintenant être consacrées à notre magnifique ville et à nos citoyens.»

