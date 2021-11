Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: le jour du vote arrive à grands pas, les résultats de la campagne Les Héros dans la région et le retour d’Opération Nez Rouge.

***

Ce dimanche 7 novembre , de 9 h 30 à 20 h, c’est jour de vote dans plusieurs villes et municipalités de notre territoire. Citoyens de Sainte-Thérèse, Blainville, Rosemère et Boisbriand, vous êtes appelés aux urnes. Les élections municipales sont l’occasion d’élire des gens qui partagent vos valeurs et de vous exprimer sur les enjeux et services qui sont au cœur de votre quotidien : développement des quartiers, pistes cyclables, espaces verts, activités culturelles, bibliothèque, taxes, environnement, sécurité, économie, infrastructures. Voter, c’est la meilleure façon d’avoir une influence concrète sur le pouvoir politique. Jeunes et moins jeunes, le 7 novembre, exprimez votre voix. Vous trouverez toutes les informations entourant le scrutin au [www.electionsquebec.qc.ca/municipales/]. De notre côté, nous suivrons la soirée électorale avec beaucoup d’intérêt et vous communiquerons les résultats électoraux sur nos différentes plateformes. À tous les candidats, bon dernier blitz de campagne!

***

Chaque année, dans le cadre de la campagne Les Héros, le réseau Lowe’s Canada et les magasins RONA et Réno-Dépôt choisissent un organisme qu’ils soutiennent et pour lequel ils amassent des fonds tout au long du mois de septembre. Dans les Laurentides, 51 496 $ ont été recueillis et distribués à 11 organismes. Le Réno-Dépôt de Rosemère a remis 6 758 $ à la Maison d’accueil le Mitan, tandis que le RONA de Blainville a versé 6 259 $ à La Maison d’Ariane. Les RONA de Sainte-Thérèse et Boisbriand ont également pris part à la campagne, récoltant 3 406,50 $ pour le Resto Pop Thérèse-De Blainville. Félicitations pour cette belle initiative!

***

Finalement, après une année d’absence sur les routes, Opération Nez Rouge lançait hier sa 38e campagne, qui se déroulera du 26 novembre au 31 décembre. Pour tous les détails, je vous invite à visiter le [www.operationnezrouge.com].

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!