Une mobilisation exceptionnelle de la communauté

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: un retour sur la campagne de souscription de Centraide Laurentides, le colloque sur l'innovation entrepreneuriale ix8 et une invitation à participer à l'édition virtuelle de l'EXP2021.

Centraide Laurentides a dévoilé, il y a quelques jours, le résultat de sa campagne de souscription 2020, un résultat que l’organisation qualifie d’exceptionnel. En effet, pas moins de 2 462 174 $ ont été amassés, une somme considérable qui vise à soutenir le milieu communautaire. On le répète depuis plusieurs mois: les organismes de la région ont été durement éprouvés par la pandémie, eux qui assurent un filet social si important pour nos communautés. En plus du défi financier, plusieurs d’entre eux ont été confrontés à une diminution du nombre de bénévoles et c’est sans parler de la hausse des besoins au sein de la population. De voir le public, les entreprises et autres partenaires répondre avec autant de générosité à l’appel de Centraide est, dans ce contexte, une grande source d’inspiration et d’espoir. Dans la dernière année, plus de 100 organismes ont bénéficié du soutien financier de Centraide Laurentides dans la région. Au final, ce sont des milliers de personnes qui bénéficient de cette grande chaîne d’entraide! Même si la campagne de souscription est officiellement terminée, il est toujours possible de faire sa part et de faire un don en ligne au [www.centraidelaurentides.org].

***

Dans un autre ordre d’idées, ce printemps, plusieurs événements sont proposés aux gens d’affaires de la région. Parmi ces rendez-vous à ne pas manquer, il y a le colloque sur l’innovation entrepreneuriale ix8 présenté par Connexion Laurentides qui aura lieu de façon virtuelle les 25 et 31 mars, ainsi que les 7 et 13 avril. Il sera question, entre autres, des perspectives économiques 2021. Pour en savoir plus sur la programmation, je vous invite à visiter le [www.connexionlaurentides.com/ix8/]. Les chambres de commerce des Laurentides y vont aussi d’une belle proposition. L’EXP2021, qui se tiendra le 28 avril, se veut une invitation à oser, à s’élever et à se transformer. Des mots qui prennent tout leur sens dans le contexte de la pandémie… La liste des conférenciers participants est précisée au [www.expentreprise.com].

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!