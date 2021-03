Une heureuse nouvelle pour le Village de Sainte-Thérèse

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: le retour confirmé des Terrasses du Village à Sainte-Thérèse, la certification philanthropique Entreprise Enfant Soleil et la campagne des boîtes-repas des sucres de la Fondation Sercan qui se poursuit.

Commençons avec une très bonne nouvelle pour les restaurateurs et commerces du Village de Sainte-Thérèse, soit le retour confirmé du projet Les Terrasses du Village. Quand on parle de se réinventer et de penser les affaires autrement dans le contexte de la pandémie, en voici un bel exemple. Du 24 juin au 22 août, la rue Blainville Ouest redeviendra piétonnière, sur le tronçon compris entre la rue Turgeon et la rue de l’Église, là où justement plusieurs restaurants ont pignon sur rue. Voilà qui vient appuyer les efforts visant à encourager l’achat local et qui permet, par la même occasion, aux citoyens de découvrir le Village sous un autre oeil. Chapeau au Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse (GEST), artisan de cette initiative, et à la Ville de Sainte-Thérèse qui soutient le tout!

***

Je tiens également à souligner l’invitation lancée par l’organisme Opération Enfant Soleil aux gens d’affaires qui souhaitent témoigner de façon officielle leur soutien à la cause des enfants malades. La certification Entreprise Enfant Soleil est plus qu’une image de marque, c’est un engagement envers la jeunesse, envers la santé. En effet, grâce à ses généreux donateurs, Opération Enfant Soleil remet chaque année des sommes importantes aux grands centres pédiatriques, aux centres hospitaliers régionaux et aux organismes, partout au Québec. En 2020, 116 921 $ ont été accordés aux différents établissements du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, dont 36 000 $ à l’Hôpital de Saint-Eustache. Pour en savoir plus sur la certification, je vous invite à visiter le [www.operationenfantsoleil.ca]. Déjà, quelques entreprises de la région arborent le sceau Entreprise Enfant Soleil.

***

Finalement, il est toujours temps de réserver sa boîte-repas des sucres au profit de la Fondation Sercan en visitant le [ maisonsercan.ca ] ou en téléphonant au 450 491-1912. Deux dates de cueillette sont à l’horaire: le 25 mars et le 1er avril. Le coût est de 55 $ pour deux personnes. Une belle façon de joindre l’utile à l’agréable!

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!