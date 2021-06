Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: la région passe au palier orange, une campagne d'achat local lancée par le Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse (GEST) et la Fête de la pêche 2021.

***

L’heure est aux bonnes nouvelles, alors que depuis lundi, les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire sont de retour en classe à temps plein et qu’il est de nouveau possible de s’entraîner en salle et de s’attabler au restaurant. La région étant passée au palier orange, on se réjouit de ces allègements très attendus. Mes pensées vont en tout premier lieu aux restaurateurs et entrepreneurs qui, depuis des mois, résistent tant bien que mal à la tempête. Je leur lève mon chapeau et je vous invite à les encourager, dans le respect, bien sûr, des consignes sanitaires. Comme l’a souligné le directeur régional de santé publique, le Dr Éric Goyer, le déconfinement amorcé a l’effet d’une «bouffée d’air frais», mais il faut continuer à prendre nos précautions, car le virus circule toujours.

***

Le Groupement des Entreprises de Sainte-Thérèse (GEST) lance une nouvelle campagne pour encourager l’achat local auprès des commerces de Sainte-Thérèse. Jusqu’au 22 juin, il est possible de se procurer en ligne au [https://laruchequebec.com/saintetherese] des bons d’achat au coût de 20 $, lesquels seront bonifiés de 10 $ par la Ville de Sainte-Thérèse. Autrement dit, vous payez 20 $, mais obtenez 30 $ à dépenser dans les commerces participants. Je tiens à saluer la contribution de la Ville qui investit 10 000 $ dans cette opération.

***

Je termine avec une suggestion de sortie pour la fin de semaine à venir. Les 4, 5 et 6 juin, c’est la Fête de la pêche au Québec, c’est-à-dire que durant ces trois jours, il sera possible de pêcher sans permis sur les nombreux lacs et rivières de la province. C’est une belle occasion de s’initier à cette activité de plein air et de profiter de beaux moments passés en famille. L’invitation est lancée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) ainsi que par la Fondation de la faune du Québec (FFQ). Pour en savoir plus, je vous invite à visiter le [www.fetedelapeche.gouv.qc.ca] ou le [https://www.facebook.com/fetedelapeche/].

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!