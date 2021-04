Un télédon au profit de la lutte contre la violence conjugale

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: un premier télédon au profit de la lutte contre la violence conjugale, la tournée de conférences À vos frigos et un retour sur la campagne SAQ au profit des banques alimentaires, dont Moisson Laurentides.

On rapporte neuf féminicides au Québec depuis le début de l’année. On ne peut rester indifférent devant ces drames et c’est pourquoi il m’apparaît important de vous parler aujourd’hui du télédon au profit de la lutte contre la violence conjugale qui sera présenté le 23 avril, à 20 h, sur les ondes de MAtv Montréal et sur le Web au [facebook.com/MAtv]. Cet événement télévisuel sera animé par Mario Tessier, Emmanuel Auger, Jocelyne Cazin et Peggy Béland, à qui se joindront plusieurs artistes invités. Tous les dons recueillis iront au Réseau des Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) et à À cœur d’homme – Réseau d’aide aux hommes pour une société sans violence. Il est possible de faire un don dès maintenant au lien suivant: [gf.me/u/zptxmr].

***

Le Fonds Éco IGA lance la sixième édition des conférences À vos frigos. Plusieurs organisations de la région s’associent à cette initiative qui vise la réduction du gaspillage alimentaire. Un enjeu important dont on entend peu parler… Selon Recyc-Québec, 63 % des résidus alimentaires qui sont jetés à la poubelle ou au compostage par les citoyens à la maison auraient pu être consommés. Pour un ménage moyen, cela représente 140 kg de nourriture gaspillée chaque année, soit une perte annuelle de 1 100 $! Cette année, la tournée À vos frigos prend la forme de conférences gratuites en ligne où l’on propose une foule de trucs et astuces. Une conférence sera notamment présentée le 25 mai, en collaboration avec la Ville de Boisbriand. Les inscriptions se font en ligne au [https://jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/a-vos-frigos/].

***

Finalement, un mot sur la campagne SAQ au profit des Banques alimentaires du Québec, qui a eu lieu du 1er au 7 avril et qui a permis de remettre 43 292 $ à Moisson Laurentides. Ces fonds seront utilisés pour venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin. Rappelons que pour chaque dollar reçu, Moisson Laurentides redonne l’équivalent de 20 $ en denrées. Faites le calcul! Pour plus de renseignements sur Moisson Laurentides: [www.moissonlaurentides.org].

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!