Un cahier rose pour la Journée internationale des droits des femmes

Le président-éditeur de votre hebdo Nord Info, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: la Journée internationale des droits des femmes, la saison des sucres 2021 et un mot sur la semaine de relâche scolaire.

Chaque année, nous publions dans nos pages un supplément rose en marge de la Journée internationale des droits des femmes, qui se déroule le 8 mars. Il s’agit de notre façon à nous de souligner cet événement et de rendre hommage aux femmes de la région qui contribuent, de maintes façons, à l’épanouissement et à l’essor de notre communauté. Ce cahier, qui est publié à même cette édition, est pour notre équipe source de grande fierté, d’autant que 5 % des ventes publicitaires sont remises à la Fondation cancer du sein du Québec. À toutes nos lectrices et toutes nos clientes, au nom du Groupe JCL, je profite de cette occasion pour vous dire merci pour votre apport si précieux. Une pensée également à toutes nos employées qui oeuvrent avec passion et n’hésitent pas à mettre leur expertise au service de l’information locale. C’est un grand honneur de vous compter au sein de notre équipe!

Sur un autre sujet, je souhaite saluer la résilience des cabanes à sucre de notre territoire. Plusieurs d’entre elles sont associées à la campagne Ma cabane à la maison [www.macabanealamaison.com/] qui a été lancée la semaine dernière. D’autres y vont de leurs propres initiatives pour vous permettre, encore une fois, de savourer les délices du temps des sucres dans le confort de votre foyer. L’année 2020 a été difficile pour toutes les cabanes. Le succès de la saison qui commence sera déterminant pour l’avenir de plusieurs d’entre elles. C’est important de les soutenir. Ce sont des entreprises, des familles d’ici qui travaillent avec ardeur et passion. Ce printemps, faisons honneur à la tradition et sucrons-nous le bec!

Finalement, en cette semaine de relâche scolaire, j’invite les familles à profiter du grand air et des multiples sites extérieurs qui sont accessibles sur notre territoire. Voilà une belle occasion de découvrir la région et de faire le plein d’énergie. Le beau temps est au rendez-vous; il faut en profiter!

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!