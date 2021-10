Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: un mot sur la Semaine québécoise du traumatisme craniocérébral, la Clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal et la septième édition de la campagne Mondou Mondon au profit de la Fondation MIRA.

***

Chaque année, au Québec, environ 2 000 personnes subissent un traumatisme craniocérébral (TCC) modéré ou grave suite à un accident, une agression, une chute ou autre et doivent vivre avec des séquelles permanentes. La semaine de sensibilisation qui a cours actuellement – dont le thème est TCC, 3 lettres qui changent des vies… et personne n’est invincible – nous rappelle que les séquelles, visibles ou invisibles, peuvent entraîner leur lot de préjugés et de deuils. D’une personne à l’autre, les défis sont variables. Depuis 1997, le Centre d’aide personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques Laurentides (CAPTCHPL) facilite l’inclusion sociale de ces personnes par le biais de ses différents services : intervention, accompagnement, groupes d’entraide et de socialisation, activités d’intégration sociale et encore plus. En cette semaine dédiée à la cause, je vous invite à visiter le [www.captchpl.org], ainsi pourrez-vous constater, tout comme moi, l’impact positif de cet organisme pour les personnes ayant subi un TCC et les familles de la région.

***

Afin de répondre aux questions d’ordre juridique de la population québécoise, la Clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal (JBM) est de retour pour une 37e édition. Les 23 et 24 octobre, de 9 h et 16 h, des avocats bénévoles seront au bout de la ligne pour donner aux citoyens des conseils juridiques gratuits par téléphone ainsi que de l’information sur les divers modes de prévention et de règlement des différends qui s’offrent à eux. Le numéro à composer : 1 844 779-6232.

***

Finalement, la septième édition de la campagne Mondou Mondon au profit de la Fondation Mira bat son plein actuellement et se poursuit jusqu’au 14 novembre. Pour contribuer à la campagne, vous pouvez vous rendre dans un magasin Mondou, visiter le [mondou.com] ou faire un don via la plateforme GoFundMe. La Fondation MIRA ne recevant aucune subvention gouvernementale, il est d’autant plus important de contribuer à cette initiative annuelle qui transforme de nombreuses vies.

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!