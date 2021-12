Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine : la campagne de financement annuelle de l’Atelier Altitude, la grande guignolée de Moisson Laurentides et la collecte de jouets de l’Association des pompiers de Sainte-Thérèse.

***

Connaissez-vous l’Atelier Altitude? C’est un organisme d’éducation populaire pour les adultes vivant avec une déficience intellectuelle qui est situé à Bois-des-Filion, mais qui dessert l’ensemble de la MRC de Thérèse-De Blainville. C’est un lieu de socialisation, d’apprentissages, de découvertes. C’est aussi un lieu qui permet aux personnes ayant une déficience intellectuelle de s’épanouir et de continuer à développer leur plein potentiel. La mission de l’organisme est noble et, si je vous en parle aujourd’hui, c’est pour vous inviter à faire preuve de générosité. La campagne de financement annuelle de l’organisme bat son plein. Par l’achat de poinsettias, au coût de 15 $ l’unité, vous contribuez à embellir la vie des participants de l’Atelier Altitude. Vous avez jusqu’au 17 décembre pour passer votre commande par téléphone au 450 437-5053 ou par courriel à atelieraltitudeinc@gmail.com. Faites vite!

***

C’est aujourd’hui, le jeudi 2 décembre, que se tient la grande guignolée de Moisson Laurentides. Des centaines de bénévoles seront à pied d’œuvre sur le territoire pour recueillir vos dons en argent ou en denrées. La liste des quelque 140 points de collecte est disponible au [guignolee.moissonlaurentides.org]. Les besoins sont grands et la contribution de chacun est importante. En effet, pour chaque dollar reçu, Moisson Laurentides redonne l’équivalent de 16 $ en denrées. Soyons généreux!

***

J’en profite également pour vous rappeler que la collecte de jouets de l’Association des pompiers de Sainte-Thérèse se déroule en fin de semaine. Vous avez, à la maison, des jouets qui ne servent plus, mais qui sont toujours en bon état? Apportez-les à la caserne de Sainte-Thérèse (200, boul. Ducharme) les 4 et 5 décembre, entre 8 h à 16 h. Les dons seront remis à l’organisme Dépanne-Tout qui soutient la communauté depuis plus de 25 ans!

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!