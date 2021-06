Sercan tend la main aux personnes endeuillées de la COVID-19

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: Sercan offre un nouveau service de soutien aux endeuillés de la COVID-19, la Grande collecte de Moisson Laurentides bat son plein et un mot sur la Fête nationale régionale des Laurentides.

***

Sercan tend la main aux gens qui ont perdu un être cher dans le contexte de la pandémie. Au cours des dernières semaines, des bénévoles ont été formés par le Centre de Formation Monbourquette afin de permettre la mise en place d’un nouveau service de soutien pour les personnes endeuillées de la COVID-19. Un accompagnement individuel peut être offert en mode virtuel ou par téléphone, selon les demandes. Des groupes peuvent aussi être formés en virtuel. J’encourage tous ceux qui en ressentent le besoin à recourir à ce service. L’inscription se fait par téléphone au 450 491-1912 poste 202 et le tout est gratuit. Il s’agit là d’une initiative mise de l’avant en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides. À noter, par ailleurs, que l’assemblée générale annuelle de Sercan se tiendra de façon virtuelle le mardi 29 juin, à 18 h 30. Pour y prendre part, vous devez écrire à tresoriersercan7@gmail.com ou téléphoner au 450 491-1912.

***

La Grande collecte de Moisson Laurentides est en cours dans la région. Pour l’occasion, l’organisme s’est associé aux supermarchés Metro et Super C afin d’amasser des dons en argent aux caisses (jusqu’au 20 juin) ainsi que des dons en ligne au [www.moissonlaurentides.org/evenements/la-grande-collecte] (jusqu’au 17 juillet). Comme nous le rappelle la directrice générale de Moisson Laurentides, Annie Bélanger, «il n’y a pas de petits dons et chaque dollar est important». Avec 1 $, l’organisme peut retourner dans les familles l’équivalent de 20 $ en denrées. Avec 15 $, il peut nourrir une famille de quatre personnes pendant une semaine. Son impact est concret et sa mission des plus noble: combattre la faim et nourrir l’espoir. Soyons généreux!

***

Finalement, un mot sur les célébrations de la Fête nationale régionale des Laurentides qui se tiendront à Saint-Eustache les 23 et 24 juin, sous le thème «Tissé serré». Plusieurs artistes ont confirmé leur participation. Pour consulter la programmation complète, rendez-vous au [www.saint-eustache.ca/fetenationale2021].

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!