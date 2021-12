Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine : un encan virtuel au profit de l’Académie des arts Trouve ta voie, la campagne d’achat local « Votre Grande-Côte Boisbriand » et les 20 ans du Resto Pop.

***

Amateurs d’arts visuels, je vous invite à visiter le [boutique.trouvetavoie.com] afin de participer à l’encan virtuel au profit de l’Académie des arts Trouve ta voie. L’organisme, situé à Rosemère, offre des ateliers artistiques et favorise l’insertion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, physique, auditive, un trouble du spectre de l’autisme ou un TDAH. Pas moins de 69 œuvres sont mises aux enchères. Parmi celles-ci, des créations d’artistes professionnels et de participants de l’Académie des arts Trouve ta voie. Vous avez jusqu’à ce dimanche 12 décembre, à 21 h, pour enregistrer votre mise et ainsi soutenir la noble mission de cet organisme qui, depuis 2013, permet aux personnes différentes de s’épanouir à travers l’art.

***

Sur une autre note, j’attire votre attention sur une initiative de l’Aile Boisbriand de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) qui souhaite faire découvrir ou redécouvrir aux citoyens les commerces de proximité situés sur le chemin de la Grande-Côte. Pour ce faire, elle met de l’avant une campagne intitulée « Votre Grande-Côte Boisbriand » qui se déploie sur les abribus, les réseaux sociaux et aussi sur le web à [vgcb.ca]. En ligne, vous trouverez des suggestions d’itinéraires d’une journée, les boutiques, restaurants et coups de cœur des commerçants ainsi qu’une carte illustrée mettant de l’avant les points de repère de la Grande-Côte. Une belle façon d’encourager l’achat local et de faire connaître les entreprises d’ici!

***

Finalement, un mot sur le Resto Pop qui célèbre cette année son 20e anniversaire. Plus qu’un restaurant, l’organisme se veut un port d’attache important pour la clientèle démunie, un lieu ouvert, chaleureux et inclusif où chacun est accueilli avec respect et dignité. Par ses différents services, il fait une différence dans la vie de milliers d’enfants, de jeunes, d’adultes et d’aînés… Pour faire un don, rendez-vous au [restopop.org/donner-acheter/].

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!