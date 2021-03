Se sucrer le bec pour une bonne cause

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: les boîtes-repas des sucres de la Fondation Sercan et la campagne d'autofinancement du Centre Regain de vie.

Les temps sont durs pour les organismes du milieu communautaire qui doivent rivaliser d’imagination pour amasser les fonds nécessaires à la poursuite de leur mission. Depuis quelques mois déjà, la Fondation Sercan nous propose des boîtes-repas thématiques, une activité de financement adaptée au contexte actuel qui vise à assurer, même en période de pandémie, l’accès à des soins palliatifs gratuits pour la communauté. Vous le savez; c’est une cause qui me tient particulièrement à coeur. C’est donc avec grand enthousiasme que je joins ma voix à la présente campagne. En collaboration avec la Cabane à sucre Constantin, la Fondation Sercan nous offre cette fois-ci une boîte-repas qui contient tous les incontournables du temps des sucres: soupe aux pois, fèves au lard, jambon, quiche aux légumes, oreilles de crisse, cretons, beignes aux patates, sirop et tire. Le coût est de 55 $ pour deux personnes et les quantités sont limitées. Vous pouvez acheter votre boîte-repas dès maintenant au [maisonsercan.ca] ou au 450 491-1912. Trois jours de cueillette sont prévus: le 17 mars, le 25 mars et le 1er avril. Bon appétit!

***

Un mot également sur le Centre Regain de vie, un organisme bien implanté à Sainte-Thérèse et qui est reconnu pour les services d’aide qu’il apporte aux personnes en situation de précarité socioéconomique. Il est encore temps de participer à sa campagne d’autofinancement, qui se termine le 23 mars. Un appel est lancé aux citoyens, aux commerçants et aux gens d’affaires de la MRC Thérèse-De Blainville afin d’atteindre l’objectif de 85 000 $. Les sommes amassées permettront d’offrir la halte-garderie cinq jours par semaine et d’assurer des services tous les jours de la semaine (cuisines collectives, soutien psychologique, accompagnement psychosocial, banque alimentaire, etc.). Pour soutenir cette cause et faire un don en ligne, rendez-vous au [www.centreregaindevie.ca].

***

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!