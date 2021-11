Retour sur le scrutin du 7 novembre

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: un retour sur les résultats des élections municipales, c’est la Semaine nationale des personnes proches aidantes et le Centre d’action bénévole Solange-Beauchamp a besoin de bénévoles.

***

En tout premier lieu, je tiens à féliciter tous les candidats qui ont brigué les suffrages lors de l’élection municipale de dimanche dernier. Ça prend beaucoup de courage pour se présenter en politique active et vous avez tout mon respect. Salutations à Eric Westram (Rosemère) qui a une fois de plus obtenu la confiance des électeurs, de même qu’à Christian Charron (Sainte-Thérèse), Christine Beaudette (Boisbriand) et Liza Poulin (Blainville) qui entament un premier mandat à la mairie. Bon succès dans vos fonctions!

***

Par ailleurs, en cette Semaine nationale des personnes proches aidantes, qui se poursuit jusqu’au 13 novembre, j’estime important de mettre en lumière l’apport précieux de ces personnes qui, jour après jour, s’investissent avec cœur pour améliorer la qualité de vie d’un proche, qu’il s’agisse d’un parent, d’un conjoint, d’un enfant, d’une sœur ou d’un ami ayant des problèmes de santé physique ou mentale. Ce sont des gens qui oeuvrent dans l’ombre, mais dont l’implication est essentielle et mérite d’être reconnue et applaudie. J’en profite pour rappeler aux proches aidants que différents services de soutien leur sont destinés. Vous trouverez au [https://procheaidance.quebec/organismes-soutien/] un aperçu des ressources actives à ce chapitre dans la région des Laurentides.

***

Finalement, si vous êtes prêt à donner quelques heures de votre temps, sachez que le Centre d’action bénévole Solange-Beauchamp a grand besoin de bénévoles. Avec le retour au travail en présentiel, l’organisme a perdu plusieurs de ses indispensables alliés. La situation est particulièrement problématique pour le service d’accompagnement-transport médical et les visites d’amitié. Envie de faire votre part auprès des aînés et personnes en perte d’autonomie? Je vous invite à communiquer avec Sylvie Éthier au 450 430-5056 poste 223. Vous pouvez aussi visiter le [www.cab-solange-beauchamp.com].

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!