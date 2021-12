Prix Michèle-Bohec : bravo aux finalistes

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine : dévoilement des personnalités en lice au prix Michèle-Bohec, les boîtes-repas des fêtes de Sercan sont de retour et on entreprend le dernier blitz de magasinage avant les fêtes.

La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) a dévoilé cette semaine les cinq personnalités qui sont en lice pour le prestigieux prix Michèle-Bohec remis lors du Gala Stellar. Il s’agit de gens de cœur, impliqués et qui se démarquent par leur apport dans la communauté. Toutes mes félicitations et la meilleure des chances à Jo Circé (Pacini Rosemère), Ali, Shoukri et Hamdi Mustafa (Ralik), Kim Lévesque (SPI Santé Sécurité), Mélissa et Jean-Philip Robitaille (Syscomax) et Jonathan Léveillé (Openmind Technologies). Au cours des prochains mois, les membres de CCITB seront appelés à voter pour la personne de leur choix. Pour mieux connaître les finalistes, ne manquez pas le Cocktail de la présidence qui aura lieu le 19 janvier, de 17h à 19 h, au Cabaret BMO Sainte-Thérèse. Ce sera également l’occasion de rencontrer le nouveau président de la Chambre de commerce, Martin Breault. Vous pouvez dès maintenant vous procurer vos billets pour cet événement au [www.ccitb.ca].

Les boîtes-repas des fêtes de Sercan sont de retour. Au menu : un succulent repas pour deux personnes incluant ragoût de boulettes, dinde tranchée et sa sauce, tourtière, purée de pommes de terre, pot de ketchup aux fruits et un pouding chômeur. Le coût est de 50 $ et les cueillettes sont prévues les jeudis 16 et 23 décembre. Pour commander votre repas, visitez le [www.maisonsercan.ca] ou appelez au 450 491-1912 poste 206. Cette activité de financement est présentée en collaboration avec la Cabane à sucre Constantin. Les fonds amassés serviront au maintien de soins palliatifs gratuits et de qualité pour les gens de la région.

Finalement, alors que s’amorce le dernier blitz de magasinage avant les fêtes, je vous encourage à aller à la rencontre des commerçants et entreprises de la MRC de Thérèse-De Blainville. En misant sur l’achat local, on contribue à l’essor de l’économie et de l’employabilité dans la région.

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!