Prix Dollard-Morin: une occasion de rendre hommage à des personnes de coeur

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: le lancement de l'appel de candidatures pour le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin, un café proposé par la Fondation Sercan et l'exposition printanière de Blainville-Art.

Vous connaissez une personne qui se démarque par son implication bénévole dans le domaine du loisir ou du sport? Le ministère de l’Éducation, en collaboration avec Loisirs Laurentides, a officiellement lancé la semaine dernière l’édition 2021 du prestigieux Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin. Les personnes, les organismes et les municipalités qui souhaitent soumettre une candidature ont jusqu’au 14 mai pour le faire. Le guide de mise en candidature, les volets disponibles et le formulaire d’inscription sont disponibles en ligne au [www.education.gouv.qc.ca/dollard-morin]. Pour de plus amples renseignements, je vous invite à communiquer avec Richard Leduc au 450 504-6080 ou par courriel à rleduc@loisirslaurentides.com.

La Fondation Sercan a maintenant son café: Le Réconfortant. On dit de ce café mi-noir corsé, développé en collaboration avec Lenoir & Lacroix, qu’il est intense et soutenu avec une fin chocolatée. Trois moutures sont disponibles (filtre, grains et espresso), au coût de 12 $ le sac. Il s’agit là d’une autre façon originale d’amasser des fonds pour le maintien des soins et des services à la Maison de soins palliatifs Sercan. Vous pourrez commander votre café tout au long de l’année via le [www.maisonsercan.ca]. Pour les commandes faites avant le 12 avril, la cueillette se fera à partir du 15 avril à la Maison Sercan (50, rue Chénier, à Saint-Eustache).

Finalement, pour ajouter un peu de couleurs à notre printemps, les membres de l’association Blainville-Art présentent, jusqu’au 2 mai, une exposition collective mettant en vedette le talent de plus de 50 artistes de Blainville et de la région. Des oeuvres de différents formats et médiums, ainsi que des thèmes variés sont explorés. Le tout est présenté au centre d’exposition de Blainville (1000, chemin du Plan-Bouchard) et l’entrée est gratuite. Pour en savoir plus, visitez le [www.blainville-art.net] ou le site Web de la Ville de Blainville au [blainville.ca].

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!