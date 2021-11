Place à la Grande Illumination du Village de Sainte-Thérèse

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: la Grande Illumination du Village de Sainte-Thérèse qui aura lieu ce vendredi 19 novembre, l’Opération Nez Rouge qui recherche des bénévoles et la Loto-FHSE 2022 qui est de retour.

***

Ce vendredi 19 novembre, dès 18 h 30, on procédera à la Grande Illumination du Village de Sainte-Thérèse. En plus du spectacle pyromusical, différentes animations sont prévues et, d’ailleurs, le père Noël a confirmé sa présence! Il est conseillé de vous présenter à la Place du Village dès l’ouverture du site, à 18 h 30, car les places sont limitées. L’entrée se fera sous le principe du premier arrivé, premier servi, et le passeport vaccinal sera requis pour les 13 ans et plus. Cet événement donnera le coup d’envoi aux festivités du Village de Noël de Sainte-Thérèse qui prendra forme du 25 novembre au 12 décembre. Rendez-vous au [www.sainte-therese.ca] pour consulter la programmation complète.

***

L’Opération Nez rouge invite la population à mettre la main à la pâte en devenant bénévole pour une ou plusieurs soirées de raccompagnement, entre le 26 novembre et le 31 décembre. Vous le savez, le succès de cet événement repose sur la participation volontaire de chacun/chacune. Si vous avez quelques heures à donner, n’hésitez pas. En plus d’aider à garder les routes sécuritaires, les bénévoles de l’Opération Nez rouge contribuent, par leur implication, à soutenir des dizaines d’organismes liés à la jeunesse et au sport amateur. Vous trouverez le formulaire d’inscription en ligne au [www.operationnezrouge.com].

***

La Fondation Hôpital Saint-Eustache nous annonce le retour de la Loto-FHSE avec 26 000 $ en lots à gagner en 2022. Je vous invite à visiter le [www.fondationhopitalsainteustache.com/loto-fhse-2022-2/] pour vous procurer dès maintenant votre billet, au coût de 120 $. Au total, 500 billets seront mis en vente. Les sommes ainsi amassées permettront de soutenir la réalisation de projets soumis par le personnel des différents départements de l’Hôpital Saint-Eustache. En plus de contribuer à une bonne cause, vous pourriez gagner des prix intéressants. En effet, il y aura tirage de dix crédits-voyage d’une valeur de 2 000 $, ce à quoi s’ajouteront en octobre 2022 des lots en argent, dont un gros lot de 3 000 $.

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!