Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine : la Semaine nationale de prévention du suicide, la période de mise en candidature pour le Gala Stellar et l’ouverture de la boutique Les Fripes du Relais.

La Semaine nationale de prévention du suicide, qui se poursuit jusqu’au 5 février, se déroule cette année sous le thème « Parler du suicide sauve des vies ». Selon les plus récentes données disponibles, on recense en moyenne trois suicides par jour au Québec. L’aide pour les personnes en détresse, qui pensent au suicide, ou pour leurs proches, est disponible en tout temps via le site [www.suicide.ca], par téléphone au 1 866 APPELLE (277-3553), par texto au 1 855 957 5353 et par clavardage. J’en profite pour saluer le travail du Centre de prévention suicide (CPS) Faubourg. L’organisme dessert l’ensemble des Laurentides et offre un service de première ligne aux personnes suicidaires, à leurs proches, aux personnes endeuillées à la suite d’un suicide ainsi qu’aux intervenants qui les côtoient. Durant l’année 2020-2021, son équipe a répondu à 5 787 appels via sa ligne d’intervention. Pour en savoir plus sur les services offerts, je vous invite à visiter le [cps-le-faubourg.org]. Et, surtout, n’hésitez pas à demander de l’aide si vous en ressentez le besoin. Vous n’êtes pas seul.

La période de mise en candidature pour le Gala Stellar, organisé par la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB), est lancée. Vous avez jusqu’au 22 février, à 16 h, pour remplir le formulaire d’inscription en ligne au [www.ccitb.ca/gala-stellar]. Avis à tous les gens d’affaires… C’est une belle occasion de faire rayonner votre entreprise!

Je termine avec une belle initiative des Services d’Entraide Le Relais. Bien connu pour son rôle dans la lutte contre la pauvreté, la faim et l’exclusion sociale, l’organisme innove en mettant sur pied une boutique de vêtements de seconde main. Les Fripes du Relais vous attendent dès demain, le jeudi 3 février, pour la grande ouverture au 305, chemin Grande-Côte, à Boisbriand. L’invitation est lancée à tous!

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!