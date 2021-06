On célèbre la Fête nationale!

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: les célébrations de la Fête nationale, la campagne #monrestoauparc et la Virée Rose de la Fondation cancer du sein du Québec.

***

Encore cette année, les municipalités nous arrivent avec des propositions originales pour célébrer la Fête nationale. Défilés, activités familiales, spectacles virtuels et encore plus vous attendent les 23 et 24 juin. Je vous invite à visiter le site Web de votre ville afin de consulter la programmation détaillée. À noter, par ailleurs, que le grand spectacle de la Fête nationale régionale, qui se déroule cette année à Saint-Eustache, sera diffusé sur le coup de 20 h sur les ondes de TVBL, de même que sur les pages Facebook de la Ville de Saint-Eustache et du Centre d’art La petite église. En vedette: Raffy, Ludovick Bourgeois, Choses Sauvages et Guitar Story. Un rendez-vous à ne pas manquer!

***

Un pique-nique, ça vous dit? Dans le cadre de la campagne #monrestoauparc, la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) et son Aile des gens d’affaires de Rosemère (AGAR) invitent les citoyens à visiter les parcs locaux et à encourager leur resto préféré en optant pour le service de commande pour emporter. Une initiative qui s’inscrit dans les efforts mis de l’avant afin de soutenir les restaurateurs locaux, lesquels, on le sait, ont été grandement affectés par la pandémie. Pour en savoir plus sur cette campagne, rendez-vous au [www.ccitb.ca/monrestoauparc/#].

***

Finalement, un mot sur la Virée Rose présentée par la Fondation cancer du sein du Québec. Vous avez jusqu’au 5 juillet pour vous inscrire. L’objectif est d’amasser plus de 360 000 $ pour cette édition 2021. Ces dons permettront d’offrir gratuitement des services de soutien aux personnes touchées par le cancer du sein, tels que du soutien psychosocial, de l’aide financière, l’accessibilité à la Clinique virtuelle ainsi qu’au programme de kinésio-oncologie «Ma Santé Active». Tous les détails se trouvent au [www.vireerose.ca].

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!