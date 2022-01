Meilleurs vœux pour 2022

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine : meilleurs vœux pour la nouvelle année, le premier bébé de 2022 à l’Hôpital de Saint-Eustache et un mot sur le mois de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer.

***

Tout d’abord, permettez-moi de vous offrir mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour 2022. La dernière année nous a réservé son lot de surprises et nous a permis de goûter, le temps d’un instant, à une certaine normalité avec le retour de certains événements et rencontres en présentiel. Il faut bien admettre que ça nous a fait le plus grand bien. Espérons maintenant que, dans les mois qui s’annoncent, l’on puisse enfin passer outre la pandémie et retrouver le plaisir de se rassembler, que nos enfants puissent retourner en classe, que nos entreprises soient pleinement fonctionnelles et que le personnel de la santé puisse prendre une pause grandement méritée. C’est ce que je nous souhaite tous!

***

Poursuivons avec une heureuse nouvelle, celle de la naissance de Viviane Langlais, premier bébé de l’année à l’Hôpital de Saint-Eustache. La petite Viviane, fille de Jessie Fournier et de Martin Langlais habitant à Saint-Joseph-du-Lac, est née le 1er janvier, à 13 h 17. Félicitations aux parents!

***

Janvier, c’est aussi le mois de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer. En 2022, on estime que 163 000 Québécois vivront avec un trouble neurocognitif majeur. Nous connaissons tous une personne ou une famille qui est confrontée à cette maladie. Profitons donc de l’occasion pour les informer et leur rappeler que des services existent dans la région et qu’il ne faut surtout pas hésiter à demander de l’aide. La Société Alzheimer Laurentides est là pour vous soutenir et vous accompagner. D’ailleurs, je vous invite à prendre quelques instants pour visiter le [www.alzheimerlaurentides.com]. On y trouve un bon aperçu des nombreux services offerts, ainsi que des informations intéressantes concernant la maladie et la recherche.

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!