Louise Chabot et Luc Desilets réélus

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: un retour sur les résultats du scrutin fédéral, une invitation à participer à la Marche du rein dans les Laurentides et un rappel des Journées de la culture qui ont lieu ce week-end.

***

Je tiens d’abord à féliciter Louise Chabot et Luc Desilets du Bloc Québécois qui ont été réélus lors de l’élection fédérale de lundi. Tous deux entreprennent un deuxième mandat à titre de députés, Mme Chabot dans Thérèse-De Blainville et M. Desilets dans Rivière-des-Mille-Îles. J’en profite également pour saluer tous les candidats qui ont brigué les suffrages dans notre région et qui ont su faire valoir leur point de vue avec respect et conviction durant cette campagne électorale. Merci également à vous, les électeurs, d’avoir été au rendez-vous et d’avoir exercé votre devoir de citoyen!

***

Sur une autre note, c’est ce dimanche 26 septembre que se déroule la Marche du rein dans les Laurentides. D’ailleurs, je tiens à souligner l’implication de notre directeur des ventes et relations publiques, Jean-François Legault, qui agit à titre de président d’honneur de cet événement dans la région. C’est donc une cause qui touche notre équipe de façon plus personnelle et c’est pourquoi je vous invite à participer en grand nombre à cette activité de financement, soit en vous rendant pour 9 h, ce dimanche, au centre communautaire Notre-Dame, situé au 655, rue Fillion, à Saint-Jérôme, soit en prenant part à la marche virtuelle, ou encore en faisant un don en ligne au [https://marchedurein.ca/]. Les sommes amassées permettront de financer la recherche visant à trouver un traitement curatif aux maladies rénales. Elles serviront aussi à offrir des programmes et des services aux personnes qui en sont atteintes et à leur entourage. On estime qu’au Québec, une personne sur 14 souffre d’insuffisance rénale. Cela démontre l’importance de la contribution de chacun.

***

Finalement, un petit rappel concernant les Journées de la culture qui se déroulent ce week-end. Plusieurs activités sont prévues dans la MRC de Thérèse-De Blainville. Vous trouverez la programmation complète en ligne au [www.journeesdelaculture.qc.ca].

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!