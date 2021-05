Le Gala Stellar célèbre les entrepreneurs d’ici!

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: le Gala Stellar présenté par la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-De Blainville, un nouveau président pour l'Association des gens d'affaires de Blainville et une initiative du bureau des Basses-Laurentides de Parkinson Québec.

***

C’est un événement toujours très prisé par la communauté d’affaires et cette édition 2021 ne fait pas exception. Le Gala Stellar, présenté par la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB), est une occasion de célébrer les entrepreneurs d’ici, de saluer leur créativité et leurs bons coups. Au total, 17 finalistes sont en nomination dans cinq catégories, incluant le prestigieux prix Michèle-Bohec. Vous en apprendrez davantage sur chacun d’entre eux dans le cahier spécial qui est justement publié aujourd’hui dans nos pages. Je tiens personnellement à féliciter chacun des finalistes. Vous êtes pour tous une source d’inspiration. Bravo! Les grands gagnants du Gala Stellar seront dévoilés le 2 juin. Pour ceux qui aimeraient participer à l’événement, l’inscription se fait en ligne au [ https://www.ccitb.ca/evenements/stellar2021/ ].

***

Ça bouge aussi du côté de l’Association des gens d’affaires de Blainville (AGAB) qui a, depuis janvier 2021, un nouveau président en la personne de Charles Bergeron-Vachon. Personnalité d’affaires bien connue dans la région, celui-ci occupe le poste de vice-président achats & approvisionnements à La Petite Bretonne depuis bientôt 30 ans. Il succède à Michel Limoges, qui poursuit son mandat à titre d’administrateur ex officio. Bon succès!

***

Finalement, un mot sur une belle initiative du bureau des Basses-Laurentides de Parkinson Québec qui propose un programme de trois séances d’activité physique adaptée à domicile pour les personnes vivant avec la maladie de Parkinson. Une fois par semaine, une kinésiologue se rend chez les participants afin de leur offrir un entraînement personnalisé et adapté à leurs besoins. Et c’est gratuit! On se demande parfois à quoi servent nos dons… En voici un exemple concret. En effet, cette activité est entièrement financée par le bureau des Basses-Laurentides grâce aux sommes amassées lors des différentes activités de financement. Les personnes intéressées à s’inscrire peuvent communiquer avec NeuroMotrix au 438 377-9010 ou par courriel à info@neuromotrix.com.

***

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!