Le dernier blitz avant le vote

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: le dernier blitz de la campagne électorale fédérale, la fête familiale au parc Damase-Juteau, à Sainte-Thérèse et un mot sur les Journées de la culture qui ont lieu les 24, 25 et 26 septembre.

***

C’est le dernier blitz de la campagne électorale fédérale. Depuis déjà quelques semaines, les candidats sont actifs sur le terrain et nous partagent leur vision et leurs engagements. Sept candidats sont en lice dans la circonscription de Thérèse-De Blainville et neuf dans Rivière-des-Mille-Îles. Quelle que soit votre option politique, je vous invite à exercer votre devoir de citoyen, le lundi 20 septembre, et à aller voter. Pour connaître l’adresse de votre bureau de vote, consultez la carte d’information de l’électeur que vous avez reçue par la poste ou visitez le [elections.ca]. De notre côté, nous suivrons avec grand intérêt le déroulement de cette soirée électorale et vous tiendrons informé des résultats du scrutin.

***

Dans un tout autre ordre d’idées, les Thérésiens sont conviés, le samedi 25 septembre, de 11 h à 16 h, à une fête familiale au parc Damase-Juteau (179, rue Vaudry), le premier parc intergénérationnel de Sainte-Thérèse. Ce sera d’ailleurs l’occasion d’inaugurer les nouveaux aménagements qui incluent entre autres une table d’échecs, une table de ping-pong, deux terrains de pétanque, une balançoire adaptée aux personnes en fauteuil roulant, de même qu’un brumisateur. Des spectacles et de l’animation sont prévus pour divertir les gens de tous les âges. C’est gratuit et vous n’avez pas à vous inscrire. L’invitation est lancée!

***

Finalement, un mot sur les Journées de la culture qui s’organisent dans la région. Les 24, 25 et 26 septembre, plusieurs activités vous attendent dans les municipalités de la MRC Thérèse-De Blainville, notamment un parcours de six spectacles de danse in situ et sept prestations offertes dans le cadre du Week-End Complètement Cirque. Pour ne rien manquer, je vous invite à visiter le [www.journeesdelaculture.qc.ca].

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!