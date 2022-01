Le Défi J’arrête, j’y gagne! est de retour

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine : le Défi J’arrête, j’y gagne!, des cliniques pour les personnes sans médecin de famille et le Guide Resto publié cette semaine.

***

Se libérer du tabac est difficile et exige souvent plusieurs tentatives. Le Défi J’arrête, j’y gagne! est là pour soutenir tous ceux qui souhaitent écraser la cigarette. Fumeurs, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en ligne à defitabac.ca. Vous vous sentez prêts à passer à l’action? Sachez que vous devez vous engager à ne pas fumer pendant six semaines, soit du 7 février au 20 mars. Écraser implique un sevrage tant physique que psychologique. Vous avez tout à gagner à profiter des différents outils que le Défi met à votre disposition pour augmenter vos chances de succès. De plus, vous courez la chance de gagner des prix, dont 5 000 $ en argent comptant. Allez-y, inscrivez-vous! Le Défi J’arrête, j’y gagne! est un allié et un important agent de motivation vers l’atteinte de votre objectif. Pour vous aider à arrêter de fumer, plusieurs services sont également mis à votre disposition dans la région. Vous trouverez plus de détails sur le sujet au [https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/prevention-et-promotion-de-la-sante/tabagisme/].

***

Le saviez-vous? Depuis le 11 janvier, la région des Laurentides compte deux cliniques désignées pour la clientèle sans médecin de famille. Situées à Saint-Jérôme et Boisbriand, celles-ci accueillent les patients ayant besoin de consulter pour un problème de santé mineur et qui n’ont pas de médecin de famille, d’infirmière praticienne spécialisée (IPS) ou de pédiatre traitant. Pour accéder à ce service, il faut prendre rendez-vous. Voici le numéro à composer : 1 888 222-5075 option 1.

***

Finalement, je vous invite à consulter et conserver le Guide Resto publié dans la présente édition. En attendant la réouverture des salles à manger, la majorité des restaurants proposent des repas pour emporter et/ou la livraison. En les encourageant, vous soutenez tout un pan de l’économie locale.

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!