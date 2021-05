Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: une séance d'information s'adressant aux aspirants candidats aux élections municipales de novembre prochain, ainsi que l'aménagement d'un nouveau jardinet pour les personnes à mobilité réduite au jardin communautaire Le Boisé, à Sainte-Thérèse.

***

En novembre, nous serons tous appelés aux urnes pour élire nos représentants municipaux. Alors que quelques noms commencent à circuler, certains hésitent à déposer leur candidature ou aimeraient tout simplement en savoir plus avant de se lancer officiellement dans la course. Peut-être êtes-vous de ce nombre… Alors, sachez que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) organise une séance d’information virtuelle intitulée «Je me présente aux élections municipales 2021», le 19 mai, à 19 h. Il sera alors question de la démarche de mise en candidature, de l’organisation municipale et du rôle des personnes élues (conseillers municipaux et maires). On nous annonce que Stéphanie Viens-Proulx, qui a été conseillère à Saint-Jérôme de 2013 à 2017, sera également présente pour parler de son expérience et répondre aux questions des participants. Si cela vous intéresse, vous devez vous inscrire à l’aide de ce formulaire en ligne [https://www.sondageonline.com/s/247d179] au plus tard à 16 h le jour de l’événement. Quelques chiffres pour terminer: dans la région des Laurentides, aux dernières élections municipales, l’âge moyen des élus municipaux était de 54,9 ans. Parmi les personnes élues, on comptait 36,1 % de femmes. Alors, si la politique municipale vous intéresse, n’hésitez pas!

***

Dans un tout autre ordre d’idées, je tiens à saluer une belle initiative qui prend vie au jardin communautaire Le Boisé, à Sainte-Thérèse. Situé à l’angle des rues Saint-Pierre et Éloi-Filion, le site est composé de 68 jardinets, dont un nouveau qui est accessible aux personnes à mobilité réduite. Construit par un bénévole, ce jardinet a une hauteur plus élevée pour faciliter les activités de jardinage et l’allée pour s’y rendre est plus large pour permettre le passage d’un fauteuil roulant. Chapeau pour cette bonne action! La Ville nous rappelle, par ailleurs, que cinq jardinets pour les personnes à mobilité réduite sont également accessibles au Jardin Urbain, situé à l’angle des rues Vaudry et Gratton. Pour ceux qui aimeraient en savoir plus, je vous invite à visiter le [www.sainte-therese.ca], onglets Quoi faire à Sainte-Thérèse et Jardins communautaires.

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!