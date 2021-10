La Nuit des sans-abri, l’occasion d’afficher notre solidarité

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: la Nuit des sans-abri de la MRC Thérèse-De Blainville, l’Arbre du partage 2021 du Centre d’action bénévole Solange-Beauchamp, et le retour de la Loterie Jean-Guy-Lefebvre de la Fondation Sercan.

***

C’est ce vendredi 15 octobre qu’aura lieu la Nuit des sans-abri de la MRC de Thérèse-De Blainville. Des activités sont prévues à Blainville, Sainte-Thérèse, Rosemère, Boisbriand et Sainte-Anne-des-Plaines. Toute la population est invitée à y participer. L’itinérance n’a peut-être pas le même visage ici qu’à Montréal, mais elle est tout de même présente dans nos milieux. Cet événement annuel nous conscientise à ce sujet et nous donne l’occasion d’afficher notre solidarité à la cause. D’ailleurs, nous sommes tous invités à allumer une bougie ou une lanterne dans une fenêtre ou sur notre perron, le soir du 15 octobre, à prendre une photo et à publier le tout sur les réseaux sociaux avec le mot clic #nuitdessansabriMRCTDB. Pour en savoir plus, visitez le [www.facebook.com/nuitdessansabriMRCTDB].

***

Le Centre d’action bénévole Solange-Beauchamp nous revient avec son « Arbre du partage 2021». Cette activité empreinte de bonté et de bienveillance vise à jumeler un bénévole qui donnera un peu de temps et/ou un présent à une personne aînée vulnérable de la MRC de Thérèse-De Blainville, à l’occasion du temps des fêtes. Les bénévoles ont jusqu’au 26 novembre pour s’inscrire. Si cela vous intéresse, je vous invite à communiquer avec le centre d’action bénévole par courriel à info@cabsb.org ou par téléphone au 450 430-5056 poste 242.

***

La Fondation Sercan lance la deuxième édition de la Loterie Jean-Guy-Lefebvre. On nous informe qu’il y aura, cette année, tirage de quatre prix en argent et de six bouteilles de vin. Au total, il y a plus de 10 000 $ en prix à gagner. Je vous invite à visiter le [maisonsercan.ca] pour vous procurer votre billet, au coût de 10 $, ou à vous rendre directement à la Maison Sercan au 50, rue Chénier, à Saint-Eustache. Le tirage aura lieu le 20 janvier 2022, à 16 h. Avis aux intéressés!

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!