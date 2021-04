La jonquille, symbole de force, de courage et d’espoir

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: la campagne de la jonquille de la Société canadienne du cancer, une invitation à bouger dans le cadre de la Journée nationale du sport et de l’activité physique et un concert au profit du Manoir Ronald McDonald de Montréal.

***

La jonquille est la première fleur à éclore au printemps. Pour les personnes atteintes de cancer, elle symbolise la force, le courage et l’espoir. Habituellement, à ce temps-ci de l’année, la Société canadienne du cancer vend des fleurs fraîches afin de recueillir des dons pour la cause. Il n’y aura pas de kiosque de vente cette année, mais il est tout de même possible de contribuer à la campagne de la jonquille, soit par un don au [cancer.ca/jonquille], en créant une jonquille virtuelle en mémoire d’un être cher ou en organisant une collecte de fonds en ligne. Les sommes ainsi amassées permettront de financer des projets de recherche et de mettre à la disposition des personnes touchées par le cancer un réseau d’aide empreint de compassion. Soyons généreux!

***

En marge de la Journée nationale du sport et de l’activité physique (JNSAP), du 2 au 12 mai, Loisirs Laurentides invite la population de la région à bouger. On connaît tous l’importance et les bienfaits d’un mode de vie actif. Sortir à vélo, jouer une partie de tennis, prendre une marche, faire de la course à pied… plusieurs activités peuvent être pratiquées en respect des mesures sanitaires en vigueur. Pour participer à la JNSAP, bougez, prenez-vous en photo et inscrivez-vous au [www.jnsap.ca]. Loisirs Laurentides fera tirer des prix de participation!

***

Finalement, un mot sur le concert «À l’uni-son pour nos enfants» qui sera présenté le jeudi 29 avril, à 19 h, au profit du Manoir Ronald McDonald de Montréal. L’événement sera diffusé en direct de la chaîne YouTube du Manoir et le lien sera partagé via Facebook et Instagram. Les fonds amassés permettront au Manoir de poursuivre sa mission qui est d’héberger des familles d’enfants malades qui résident en région (à plus de 55 km) et qui nécessitent des soins dans un centre hospitalier de la région de Montréal. En 2019, 327 séjours de familles provenant des Laurentides ont été comptabilisés. Pour en savoir plus sur cet organisme, je vous invite à visiter le [www.manoirmontreal.qc.ca].

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!