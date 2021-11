La féérie des fêtes s’installe!

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine : un aperçu des nombreux événements en cours et à venir dans la région à l’approche du temps des fêtes.

Comme elle est belle notre région lorsqu’elle se pare de ses plus beaux atours! Avec l’installation des lumières et décorations des fêtes s’installe une douce féérie et les nombreux événements organisés dans les environs ajoutent sans contredit à l’ambiance.

Je vous ai glissé un mot la semaine dernière sur le Village de Noël de Sainte-Thérèse qui s’ouvre dès aujourd’hui, le 25 novembre, à la Place du Village et qui se poursuit jusqu’au 12 décembre. La Maison des métiers d’art vous accueille du jeudi au dimanche et vous présente les créations d’artisans et artistes québécois. En ce qui a trait au Marché gourmand extérieur, il met de l’avant de savoureux produits et est accessible du vendredi au dimanche. Je vous invite à consulter le [www.sainte-therese.ca] pour obtenir la programmation complète et les heures d’ouverture.

Parmi les autres incontournables, il y a le Marché de Noël de Mirabel à ne pas manquer les 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18 et 19 décembre au Centre culturel du Domaine-Vert Nord. On parle beaucoup de l’importance de l’achat local. Voilà une autre belle occasion de passer de la parole à l’action en allant à la rencontre et en encourageant les artisans et producteurs locaux. Vous y trouverez assurément de belles idées-cadeaux pour gâter vos proches!

Du côté de Blainville aussi, la féérie s’installe peu à peu… Le Salon des métiers d’art se déroule en fin de semaine, soit du 26 au 28 novembre, au centre Guy-Frigon, au Parc équestre. Puis, le défilé du père Noël de Blainville, de retour pour une septième édition, se déroule ce dimanche 28 novembre. La parade se mettra en branle dès 9 h 45 à l’école Chante-Bois, empruntera la 84e Avenue Est, le boulevard Curé-Labelle en direction sud et le chemin du Plan-Bouchard pour se terminer au Parc équestre. Le trajet est détaillé au [blainville.ca/evenements/defile-du-pere-noel]. Avis aux intéressés!

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!