La campagne de vaccination s’organise

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine: la campagne de vaccination contre la COVID-19 qui s'organise dans la région et le Service des plaques porte-clés de l'Association des Amputés de guerre.

***

Les informations sont communiquées au compte-gouttes et on a tous bien hâte d’en savoir davantage sur l’organisation de la campagne de vaccination de masse contre la COVID-19. On imagine bien le casse-tête que cela peut représenter pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides qui voit à déployer le tout dans la région.

L’un des défis concerne le recrutement du personnel nécessaire au bon fonctionnement des cliniques. L’établissement a d’ailleurs lancé un appel à tous la semaine dernière, rappelant que plusieurs professions sont autorisées à pratiquer les actions de vaccination et d’injection, dont les infirmières, inhalothérapeutes, médecins, pharmaciens et sages-femmes. Les personnes qui désirent s’impliquer sont invitées à déposer leur candidature à [jecontribuecovid19.gouv.qc.ca].

Par ailleurs, on sait maintenant que l’un des huit sites de vaccination prévus dans la région sera situé au 820, boulevard Curé-Labelle, à Blainville. Le processus de vaccination se déroulera sur invitation et se fera sur prise de rendez-vous seulement. Soyez assurés que nous vous tiendrons informés des développements dans ce dossier.

Pour votre information, selon les données les plus récentes disponibles au moment d’écrire ces lignes, en date du vendredi 19 février, 11 h, on comptabilisait 14 677 vaccins administrés dans les Laurentides.

***

Dans un tout autre ordre d’idées, les résidents de la région recevront leurs plaques porte-clés 2021 de l’Association des Amputés de guerre à compter de cette semaine. Ce service, rappelons-le, existe grâce à l’appui du public et permet de financer des programmes essentiels destinés aux personnes amputées. Emma-Rose Caron est de ce nombre. La résidente de Boisbriand est âgée de huit ans et a une amputation congénitale au bras droit. Elle est inscrite au programme LES VAINQUEURS, ce qui lui permet d’accéder à de l’aide financière pour l’achat de membres artificiels et à du soutien moral. Pour soutenir cette cause importante et commander vos plaques porte-clés, je vous invite à visiter le site [ amputesdeguerre.ca ] ou à composer le 514 398-0759.

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!