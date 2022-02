Journées de la persévérance scolaire du 14 au 18 février

Le président-éditeur de votre hebdo NORD INFO, Serge Langlois, vous entretient de ce qui se passe ici, chez vous! Cette semaine : les Journées de la persévérance scolaire 2022 et la nomination d’Annie Grand-Mourcel à la présidence du Réseau québécois pour la réussite éducative.

***

Ce n’est pas un hasard si les Journées de la persévérance scolaire (JPS) se déroulent toujours la 3e semaine de février. Cette période de l’année coïncide souvent avec une baisse de motivation chez les jeunes. Se déroulant du 14 au 18 février, les JPS sont alors un moment idéal pour les encourager, les féliciter pour leurs efforts et les saluer pour leur persévérance. Cette année, on profite également de l’occasion pour remercier tous ceux qui jouent un rôle significatif auprès des élèves en contribuant à donner du sens à leur parcours scolaire, en les gardant motivés et engagés : parents, enseignants, éducateurs, employeurs, travailleurs communautaires, intervenants en milieu scolaire, personnel de soutien. Tout au long de la semaine prochaine, vous êtes invités à signifier votre appui au mouvement en arborant le ruban vert, symbole de la jeunesse et de l’espoir. On nous annonce également la tenue du premier Jeudi PerséVert le 17 février. Pour cette journée spéciale, arborez votre plus beau vert (vêtement, décoration, etc.), prenez une photo et partagez-la sur les réseaux sociaux en indiquant @lePREL #jpslaurentides!

***

J’en profite pour souligner la nomination d’Annie Grand-Mourcel à la présidence du conseil d’administration du Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE). Mme Grand-Mourcel est bien connue dans la région. Directrice générale des Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) depuis 2010, elle est à l’origine de plusieurs initiatives rassembleuses, dont le mouvement À GO, on lit!. Elle a aussi été responsable, développement international/communication à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) et coordonnatrice au Carrefour jeunesse-emploi de la MRC Deux-Montagnes. Chapeau à vous, Mme Grand-Mourcel, pour votre engagement envers la jeunesse et la réussite scolaire!

Sur ce, bonne semaine, ici chez vous!